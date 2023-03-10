Голодные плюсы

Утомительные диеты, выматывающие тренировки, сессии у психолога... Все это здорово, но как быть, если выгорел так, что не в состоянии сделать даже первый шаг к намеченной цели? Как говорят модные сейчас коучи, не можешь идти к своей цели, ляг и лежи в ее сторону. Примерно так я и поступила. И неделю «пролежала» в клинике естественного омоложения и лечебного голодания. Хотя, собственно, полежать удавалось только ночью. Все остальное время было занято различного рода активностями и процедурами.

Сегодня стерлись очень многие грани. Порой трудно определить, кто перед тобой – юная студентка или без пяти минут пенсионерка. Индустрия красоты дает женщинам и второй, и третий шанс. Очень актуальное выражение появилось в наш век: «Сорок лет для женщины – прекрасный возраст! Одна принца ждет, вторая беременна, а третья внуков нянчит». Корректировать внешние проявления прожитых лет – это прекрасно, но еще очень бы хотелось и чувствовать себя так, на сколько тебя омолодили профессиональные руки косметолога.

К процедуре временного воздержания от пищи люди обращались во все времена. Еще Пифагор систематически голодал по 40 дней и считал это эффективным способом улучшить умственные способности. Сегодня последователей терапии голодом очень много: Марфа Оганян, Александр Ворошилов, Поль Брегг и многие другие предлагают, по сути, хорошо забытое старое, но в новой упаковке.

В Казахстане пройти процедуру лечебного голода можно несколькими способами. Самый хардкор – изучив программы, пройти ее самостоятельно. Или принять участие в онлайн-курсе, который предлагают как кураторы с медицинским образованием, так и просто смекалистые последователи этого направления. Год назад именно к ним я и обращалась, не зная, что в Алматы есть специализированная клиника.

Голодание в клинике – наиболее безопасный и действенный способ получить от этого максимум пользы и удовольствия. Хотя об удовольствии, конечно, думала в последнюю очередь. Особенно когда муж смеялся до икоты от моего нового увлечения: «То есть тебя будут морить голодом, и ты еще деньги за это заплатишь?..» В такой же щенячий восторг его, собственно, приводят все женские процедуры, и особое место в рейтинге девичьих задвигов занимает пилинг. Увидев однаж­ды мое облезшее лицо после химического пилинга, на который я потратила приличную сумму, он искренне предлагал мне альтернативу «Доместосом». А сэкономленные деньги потратить на что-то более приятное.

Первые два дня голода как такового я вообще не чувствовала. Чем хорошо голодание в специа­лизированных местах, так это отсутствием соблазнов. Год назад к третьему дню программы, готовя детям ароматные сырники, я хотела только убивать.

Новый опыт исключал этот фактор. Едой не пахло вообще, а чересчур заботливый персонал не давал даже насладиться чтением книг. Пациентам постоянно приносили напитки и снадобья, проводили различные процедуры: зондирование, тюбаж, массаж, лечебные ванны. Обсудив со мной все заранее, назначили семидневный курс воздержания от пищи. За все семь дней голода дискомфорт ощущался только один день, на третьи сутки, когда запасы гликогена в печени заканчиваются и организм переходит на топку собственных жировых запасов. Я готова была спастись позорным бегством. Но поразмыслив, что пройдена, по сути, половина курса, я все же осталась и рада этому безмерно. На четвертый день появился невероятный прилив энергии. Выйдя на улицу, отобрала у дворника лопату и полтора часа чистила снег.

– Ряд заболеваний, при котором лечебное голодание может стать методом лечения и профилактики, очень обширен, – говорит Галия Исинова, главный врач клиники, кандидат медицинских наук, доцент, врач-терапевт высшей категории. – Это сердечно-сосудистые, эндокринные, мочеполовые заболевания. Так же болезни пищеварительной, дыхательной и нервной систем, опорно-двигательного аппарата, кожи. Благодаря лечебному голоданию улучшаются функции многих органов и систем. Нормализуются артериальное давление, уровень глюкозы, холестерина, мочевой кислоты, укрепляются иммунная и нервная системы, улучшается сон. Организм очищается от излишков жира, токсинов, шлаков и солей. Приятный бонус – снижение веса. Польза лечебного голодания неоспорима. Но назначать его всем подряд, конечно же, нельзя. Необходимо пройти ряд обследований и анализов. Но уж если вам повезло и противопоказаний к нему нет, не воспользоваться такой возможностью – просто преступление.

Мы стали употреблять очень много пищи, калорийность рациона современного человека выросла почти в два раза за последние 50 лет. Пища насыщена пестицидами, гормонами, антибиотиками. Цивилизация манит все новыми соблазнами, и мы поглощаем фастфуд, сладости, пытаясь нивелировать их воздействие бадами и лекарствами. Но наш организм недоволен такими благами, и ему требуется помощь и отдых. Голодание – это отдых для всех систем организма, перезагрузка, которая помогает, по сути, начать с чистого листа.

– При правильном голодании у человека выделяется очень важный гормон – соматотропин, который оказывает омолаживающее действие на ткани организма. Особенно на мышечные волокна. Многие женщины, прошедшие курс голода, замечают мощный лифтинг-эффект. Поднимаются опущенные веки, подтягивается кожа, проходит сухость и шероховатость по всему телу, – говорит врач-косметолог Венера Хабибулае­ва. – А если совместить это с грамотным уходом у косметолога, то лет десяток с плеч долой обеспечен.