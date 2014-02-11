Экономика

Гололед на трассах Жетысу

Сильные морозы парализовали движение на транспортных артериях Алматинской области. Из-за снежных заносов на обочинах дорог выстроились целые колонны автобусов и большегрузных фургонов. Водители с нетерпением ждут, когда же расчистят и откроют пути, однако дорожно-эксплуатационные службы не спешат…

Проблему зимнего содержания автотрасс на днях обсудили представители местных властей, правоохранительных органов и уполномоченных ведомств. Как сообщалось на встрече, общая протяженность дорог Жетысу (республиканских, областных и внутрипоселковых) составляет 17,5 тыс. км. На их содержание из бюджета региона в текущем году выделено более 12 млрд. тенге. Определено несколько наиболее проблемных участков, на каждом из которых дежурят снегоочистительные бригады.

Вместе с тем качество дорожного покрытия зимой оставляет желать лучшего, и, как показал анализ, проведенный надзорным органом, неочищенный снег и гололед стали главными причинами роста аварийности. По информации заместителя прокурора области Мурата Алимбекова, за первый месяц текущего года в регионе зафиксировано 139 ДТП, погиб 41 человек, 209 – получили травмы различной тяжести. К примеру, 29 января на трассе Алматы – Бишкек произошли сразу две крупные аварии и образовался затор длиною в несколько километров. Если бы дороги очищались своевременно и качественно, можно было бы избежать этого, прежде всего сберечь людей.

– Как мы знаем, обильных снегопадов нынешней зимой не наблюдалось, погода изменилась только в последние недели, – заметил прокурор. – Но наш объезд показал, что на многих участках автомагистралей снег не убирается, образуется наледь. Хотя в регионе насчитывается 10 подрядных организаций, отвечающих за должное содержание дорог, они почему-то не выполняют возложенные на них функции. По результатам прокурорской проверки внесено представление в акимат области, будут приняты жесткие меры в отношении ответственных лиц.

В докладе заместителя руководителя управления административной полиции Нурлана Искакова также подчеркивалось: число аварий по сравнению с аналогичным периодом прошлого года значительно возросло. Среди наиболее сложных участков – 253-й км республиканской трассы Алматы – Усть-Каменогорск, направление Сарыозек – Хоргос – Когалы – Коксу – Карабулак. Здесь дороги совершенно не очищаются. Только в январе полицией проведено 90 проверок и внесено 76 предписаний в адрес подрядных организаций.

– Мы ежегодно тратим огромную сумму на содержание дорог, – напомнил первый заместитель акима области Амандык Баталов, обращаясь к руководителям дорожно-эксплуатационных компаний. – Неужели этих средств недостаточно? Почему качество автотрасс, особенно республиканского значения, не выдерживает никакой критики? Какое ни возьми направление, везде мы видим одну и ту же картину: снег и сплошной лед. Из-за чьей-то халатности сегодня на дорогах области гибнут люди…

В ответ на прозвучавшую критику заместитель директора областного филиала АО «НК «КазАвтоЖол» Есенгелды Оспанов и директор алматинского филиала РГП «Казахавтодор» Куват Байгутанов оправдывались, что у них нет возможнос­ти обеспечить бесперебойную очистку дорог в непогоду, поскольку не хватает техники. Да и когда идет буран, толку мало от работы грейдеров и шнекороторов – дорогу заметает каждые полчаса. Тем не менее специалисты пообещали в течение ближайших 10 дней выправить сложившуюся ситуацию.

Ну а пока спасатели и дорожные полицейские советуют водителям: прежде чем отправиться в путь, дождитесь улучшения погодных условий, не подвергайте риску себя и других.

Асет КАЛЫМОВ, Талдыкорган

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