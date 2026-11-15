Гололед, осадки и туман: МЧС предупредило казахстанцев об опасной погоде

Погода

Неблагоприятные погодные условия 15 ноября ожидаются в 15 областях Казахстана

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Казахстане 15 ноября объявлены штормовые предупреждения из-за тумана, гололеда, осадков и усиления ветра. Неблагоприятные погодные условия ожидаются в большинстве регионов страны, передает Kazpravda.kz.

По информации МЧС, туман прогнозируется в Туркестанской, Кызылординской, Мангистауской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Алматинской, Жамбылской и Западно-Казахстанской областях.

Осадки и гололед ожидаются в Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Западно-Казахстанской и Атырауской областях.

Кроме того, синоптики прогнозируют усиление ветра в Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской, Северо-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Алматинской и Жамбылской областях.

В связи с ухудшением погоды спасатели призывают казахстанцев соблюдать меры предосторожности, особенно во время поездок.

«МЧС призывает граждан соблюдать меры безопасности: водителям соблюдать скоростной режим, увеличивать дистанцию и избегать резких манёвров; при гололёде быть особенно внимательными на дорогах и пешеходных переходах; пешеходам соблюдать осторожность при переходе проезжей части; по возможности воздержаться от дальних поездок в условиях ухудшения погоды», — сообщили в МЧС РК.

Особую опасность для автомобилистов представляют участки дорог с ограниченной видимостью и скользким покрытием. В таких условиях важно выбирать безопасную скорость и учитывать состояние проезжей части.

Пешеходам также рекомендуют проявлять осторожность на тротуарах и при переходе дорог.

В ведомстве напомнили, что при неблагоприятных погодных условиях дальние поездки по возможности лучше отложить.

#погода #МЧС #туман

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Гололед, осадки и туман: МЧС предупредило казахстанцев об опасной погоде
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