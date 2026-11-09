Гололед прогнозируют на 10 ноября в центре Казахстана

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Северный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы принесут осадки в виде дождя и снега практически на всю территорию Казахстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Казгидромет

"На юге, востоке ожидаются дождь, снег. Только на крайнем западе под влиянием отрога антициклона прогнозируется погода без осадков. По республике ожидаются усиление ветра, туман, на севере, в центре – гололед", - говорится в сообщении.

На западе Атырауской, на западе, юге, востоке Алматинской, на юге, в центре области Жетісу, на севере Кызылординской, на севере, юге, востоке Жамбылской, на юге области Абай ожидается высокая пожарная опасность. В Кызылординской, на юге Актюбинской, на востоке области Жетісу ожидается чрезвычайная пожарная опасность.