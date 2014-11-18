Гололед спровоцировал десятки ДТП в Костанайской области Происшествия 848 Аслан Кудабаев

Сильный гололед стал причиной нескольких десятков дорожных аварий, происшедших на магистралях Костанайской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Костанайской области. Один человек погиб, еще несколько людей серьезно пострадали .



Так, 16 ноября на 40-м км автодороги Костанай – Мендыкара, вблизи поселка Владимировка, 66-летняя женщина, управляя автомобилем "ВАЗ-2105" в условиях гололеда, превысила скорость и врезалась в "КамАЗ". В результате дорожно-транспортного происшествия пенсионерка получила ушиб позвоночника, а водитель грузовика был доставлен в областную больницу с закрытой черепно-мозговой травмой.



Аналогичное ДТП в этот же день произошло на автодороге Костанай – Аулиеколь. Во время гололеда 29-летний мужчина, управляя автомашиной "Ауди-80", выехал на встречную полосу, по которой в это время двигался "Ниссан Жук". В результате столкновения двух легковушек 26-летний пассажир кроссовера получил травму и был госпитализирован в хирургическое отделение городской больницы Костаная.



Еще одно происшествие, которое спровоцировала гололедица, произошло на трассе Костанай – Сарыколь. 16 ноября 63-летний мужчина, управляя автомашиной "Ниссан Терано", столкнулся со встречным автомобилем "Ауди-80". В результате ДТП 64-летний водитель "Ауди" получил перелом грудной клетки, ушиб поясницы, а его 69-летняя пассажирка была доставлена в реанимацию с ушибом грудной клетки. Водитель "Ниссана" не пострадал.



16 ноября в 11 часов на автодороге Октябрьское – Белинский 42-летний водитель, управляя автомашиной "Ауди-89", не справился с управлением и вылетел в кювет. Его 36-летняя пассажирка с открытой травмой головы была госпитализирована в городскую больницу Лисаковска, а ее трехлетний сын получил перелом правой ключицы, еще одна 19-летняя пассажирка получила травму головы.



15 ноября, около 8.30, в поле возле реки Аят 40-летний механизатор, управляя трактором "К-701", не справился с рулевым управлением и перевернулся. В результате несчастного случая механизатор скончался на месте происшествия, его 41-летний пассажир с множественными травмами госпитализирован в хирургическое отделение больницы города Рудный.