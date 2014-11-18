Гололед спровоцировал десятки ДТП в Костанайской области

Сильный гололед стал
причиной нескольких десятков дорожных аварий, происшедших на магистралях
Костанайской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Костанайской области. Один человек погиб, еще несколько людей серьезно пострадали .
Так, 16 ноября на 40-м км автодороги
Костанай – Мендыкара, вблизи поселка Владимировка, 66-летняя женщина, управляя
автомобилем "ВАЗ-2105" в условиях гололеда, превысила скорость и врезалась в "КамАЗ". В результате дорожно-транспортного происшествия пенсионерка получила ушиб
позвоночника, а водитель грузовика был доставлен в областную
больницу с закрытой черепно-мозговой травмой.
Аналогичное ДТП в этот же день произошло на автодороге Костанай – Аулиеколь. Во время гололеда 29-летний мужчина, управляя автомашиной "Ауди-80", выехал на встречную
полосу, по которой в это время двигался "Ниссан Жук". В результате столкновения двух
легковушек 26-летний пассажир кроссовера получил травму и был госпитализирован в хирургическое отделение
городской больницы Костаная.
Еще одно происшествие, которое спровоцировала гололедица, произошло на трассе Костанай – Сарыколь. 16 ноября
63-летний мужчина, управляя автомашиной "Ниссан Терано", столкнулся со встречным
автомобилем "Ауди-80". В результате ДТП 64-летний водитель "Ауди" получил перелом грудной клетки, ушиб поясницы, а его 69-летняя пассажирка была доставлена в реанимацию с ушибом
грудной клетки. Водитель "Ниссана" не
пострадал.
16 ноября в 11 часов на
автодороге Октябрьское – Белинский 42-летний водитель, управляя автомашиной "Ауди-89", не справился с управлением и вылетел в кювет. Его 36-летняя
пассажирка с открытой травмой головы была госпитализирована в городскую
больницу Лисаковска, а ее трехлетний сын получил перелом правой ключицы, еще
одна 19-летняя пассажирка получила травму головы.
15 ноября, около 8.30, в
поле возле реки Аят 40-летний механизатор, управляя трактором "К-701", не
справился с рулевым управлением и перевернулся. В результате несчастного
случая механизатор скончался на месте происшествия, его 41-летний пассажир с
множественными травмами госпитализирован в хирургическое отделение больницы города
Рудный.