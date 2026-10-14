Голос эпохи

Культура
Павел Ильин

В Театре традиционного искусства «Алатау» состоялся памятный вечер «Манарбек Ержанов – легенда национального искусства», посвященный 125-летию выдающегося казахского певца и композитора.

фото предоставлено организаторами

Главной целью мероприятия стали сохранение и популяризация творчес­кого наследия мастера, а также знакомство молодого поколения с именем и художественным наследием Манарбека Ержанова, чье творчество по праву вошло в золотой фонд отечественной музыкальной культуры.

В фойе театра гостям вечера была представлена выставка «Наследие Манарбека», экспонаты которой рассказывали о жизненном пути талантливого певца. Знакомство с материалами экспозиции проходило под аккомпанемент произведений Манарбека Ержанова, прозвучавших в исполнении фольклорно-этнографического ­ансамбля «Сазген».

Музыкальная программа стала свое­образным путешествием по творческому миру прославленного композитора. В ней приняли участие фольклорно-этнографический ансамбль «Адырна» и танцевальный ансамбль «Алтынай», а также известные исполнители традиционной песни. Со сцены прозвучали классические произведения казахского музыкального искусства. Макпал Казыбеккызы исполнила «Балқадиша», Зарина Рахманбердиева – «Желдірме», Адиль Ахметжан – «Ақ қурай». Дуйсенбек Омиралыев представил публике песни «Сайра бұлбұл» и «Қойшының әні», Мадина Шарипова – «Бақыт жыры», Жигер Омархан – «Жетісу», Акгуль Жиенбаева – «Қуанамын», Нурболат Узакбай – «Жұмысшылар», Гулим Алшынова – «Қалқа», Ергали Агайдар – ­«Қарғам-ау», Диас Муратхан – «Қорлан», Рауан Абилбаев – «Ақсиса».

Особое место в программе заняли выступления почетных гостей вечера. Так, певец концертного объединения им. К. Байжанова, заслуженный деятель РК Дауренбек Аркенов проникновенно исполнил произведение Манарбека Ержанова «Паровоз». Солист Государственной академической филармонии им. Е. Рахмадиева, заслуженный деятель РК Арайлым Рахымкызы познакомила публику с песней «Көк көгершін». Финальным аккордом концерта стала народная песня «Ахау, керім» в исполнении Айзады Казыбеккызы и фольклорного ансамбля «Алатау».

Вечер, посвященный 125-летию выдающегося певца и композитора, вновь напомнил о том, что подлинное искусство неподвластно времени. Творческое наследие Манарбека Ержанова является неотъемлемой частью отечественной музыкальной культуры, и каждое новое обращение к нему подтверждает жизнеспособность традиций казахской песни, в которых нашли свое выражение духовные ценности народа. Пока звучат произведения мастера, жива и память о нем.

#культура #музыка #память #театр #125 лет #Манарбек Ержанов

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