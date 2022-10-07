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Голос эпохи
Рустам Алмазов

В рамках 100-летнего юбилея прославленной певицы Розы Баглановой в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже состоялся концерт мастеров искусств Казахстана.

Открывая мероприятие, министр культуры и спорта Казахстана Дау­рен Абаев отметил, что включение 100-летнего юбилея певицы в календарь памятных дат ЮНЕСКО является высоким признанием заслуг и таланта Розы Баглановой.

– Творческий и жизненный путь Розы Тажибаевны знают далеко за пределами Казахстана. Она много гастролировала, популяризируя нашу культуру и искусство. Ее соловьиным голосом восхищались зрители более 50 стран. В 1957 году она давала концерты в Венгрии, Германии, Китае, Польше, Чехословакии, Афганистане, Индии, Австрии, Бельгии, Бирме, Швеции, Канаде. В ее репертуаре гармонично нашли отражение казахские народные песни, произведения современных композиторов, песни народов мира. Все это говорит о том, что Роза Багланова – не просто певица, она является голосом целой эпохи, чье имя золотыми буквами вписано в историю, – сказал Даурен Абаев.

Необходимо отметить, что в прошлом году был принят список международных юбилеев ЮНЕСКО на 2022–2023 годы, куда и было внесено 100-летие Розы Баглановой. Праздничное мероприятие в штаб-квартире ЮНЕСКО продолжилось концертом казахстанских мастеров сцены – заслуженных деятелей РК Рената Гайсина, Жубаныша Жексенулы, Медета Чотабаева и многих других.

Наряду с этим в Париже Даурен Абаев встретился с Генеральным директором ЮНЕСКО Одри Азуле. Стороны обсудили широкий круг вопросов культурно-гуманитарного взаимодействия и перспективы дальнейшего сотрудничества. Министр поблагодарил Одри Азуле за включение культурных мероприятий и знаменательных дат нашей страны в календарь ЮНЕСКО. В свою очередь Одри Азуле дала позитивную оценку текущему взаимодействию Казахстана и ЮНЕСКО, а также выразила готовность к реализации новых проектов и инициатив.

Также в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже состоялась презентация Международного центра сближения культур, который возглавляет всемирно известный поэт и общественный деятель Олжас Сулейменов.

В ходе презентации были организованы выставка и ознакомление с информационными материа­лами Международного центра сближения культур, в том числе со специальным номером альманаха социальных и культурологических исследований «Бильгамеш». В секциях выставки была представлена информация об основных направлениях и результатах деятельности центра, а также материалы, посвященные тюркской культуре в контексте взаимосвязи с другими культурами человечества.

Кроме того, в рамках рабочей поездки во Францию состоялась встреча председателя Комитета культуры МКС Розы Карибжановой и и. о. директора Национального музея РК Айбека Сыдыкова с руководством Музея Лувр. Стороны обсудили вопросы организации предстоящей выставки в Париже, проведения совместных исследований и двустороннего сотрудничества.

Французская сторона выразила заинтересованность экспонатами, связанными с историей ислама в Казахстане и археологическими раскопками, проводимыми в последнее время. В завершение встречи стороны договорились о дальнейшей реализации нескольких проектов.

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