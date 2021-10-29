Голос молодых

Активисты, лидеры и волонтеры собрались вместе, чтобы обсудить текущую молодежную политику, роль молодых людей в укреплении независимости. В работе форума приняли участие первый заместитель председателя городского филиала партии «Nur Otan» Жанар Бектаева, чемпионка Казахстана, участница лондонской Олимпиа­ды, победительница Азиатских игр Феруза Ергешова, директор научно-исследовательского центра «Жастар» Министерства информации и общественного развития РК Аян Сакошев, депутаты городского маслихата, акимы районов, руководители правоохранительных органов, территориальных департаментов, молодые специалисты, ректоры вузов, студенты высших и средних специальных учебных заведений, активная молодежь.

Шымкент по праву считается городом молодежи. В городском акимате подсчитали, что к этой категории населения относятся 239 986 человек, или 21,7% от общего числа населения мегаполиса. В городе функционируют 782 организации среднего и внешкольного образования, 8 высших и 38 специальных учебных заведений. Это также город студенчества, если учесть, что в нем обучаются 125 390 студентов.

В 2021 году по инициативе акима города в каждом из четырех районов Шымкента открыты центры обслуживания молодежи. Они призваны создать условия для самореализации и развития молодых горожан и молодежных организаций. Здесь можно воспользоваться целым рядом услуг. Например, получить правовые и юридические консультации, психологическую помощь, найти поддержку своей инициативе или предпринимательской идее.

Молодежный ресурсный центр объединяет сегодня под своим крылом рабочую и студенческую молодежь, имеющую активную жизненную позицию и считающую своим гражданским долгом содействовать развитию города. А направлений, где молодежь может найти применение своим талантам и способностям, идеям и инициативам, предостаточно.

На форуме обсуждена работа по формированию молодежной политики, профилактике безработицы, подведены итоги исполнения индикаторов «дорожной карты» по реализации системной программы «Жастар – Отанға!».

– В Шымкенте каждый второй человек, или 52% населения, родились в годы независимос­ти, – подчеркнул с трибуны молодежного форума первый заместитель акима города Чингиз Мукан. – Их средний возраст – 26 лет. В городе имеются большие возможности для того, чтобы молодежь училась, пробовала себя в бизнесе, развивалась творчески и занималась спортом. Ведется системная работа в сфере предпринимательства и обеспечения работой и жильем. Молодое поколение, воспитанное в годы независимости, – это наша надеж­да на завтрашний день, опора города и государства в целом.