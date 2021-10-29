Свежий выпуск
Голос молодых
Любовь Доброта

Активисты, лидеры и волонтеры собрались вместе, чтобы обсудить текущую молодежную политику, роль молодых людей в укреплении независимости. В работе форума приняли участие первый заместитель председателя городского филиала партии «Nur Otan» Жанар Бектаева, чемпионка Казахстана, участница лондонской Олимпиа­ды, победительница Азиатских игр Феруза Ергешова, директор научно-исследовательского центра «Жастар» Министерства информации и общественного развития РК Аян Сакошев, депутаты городского маслихата, акимы районов, руководители правоохранительных органов, территориальных департаментов, молодые специалисты, ректоры вузов, студенты высших и средних специальных учебных заведений, активная молодежь.

Шымкент по праву считается городом молодежи. В городском акимате подсчитали, что к этой категории населения относятся 239 986 человек, или 21,7% от общего числа населения мегаполиса. В городе функционируют 782 организации среднего и внешкольного образования, 8 высших и 38 специальных учебных заведений. Это также город студенчества, если учесть, что в нем обучаются 125 390 студентов.

В 2021 году по инициативе акима города в каждом из четырех районов Шымкента открыты центры обслуживания молодежи. Они призваны создать условия для самореализации и развития молодых горожан и молодежных организаций. Здесь можно воспользоваться целым рядом услуг. Например, получить правовые и юридические консультации, психологическую помощь, найти поддержку своей инициативе или предпринимательской идее.

Молодежный ресурсный центр объединяет сегодня под своим крылом рабочую и студенческую молодежь, имеющую активную жизненную позицию и считающую своим гражданским долгом содействовать развитию города. А направлений, где молодежь может найти применение своим талантам и способностям, идеям и инициативам, предостаточно.

На форуме обсуждена работа по формированию молодежной политики, профилактике безработицы, подведены итоги исполнения индикаторов «дорожной карты» по реализации системной программы «Жастар – Отанға!».

– В Шымкенте каждый второй человек, или 52% населения, родились в годы независимос­ти, – подчеркнул с трибуны молодежного форума первый заместитель акима города Чингиз Мукан. – Их средний возраст – 26 лет. В городе имеются большие возможности для того, чтобы молодежь училась, пробовала себя в бизнесе, развивалась творчески и занималась спортом. Ведется системная работа в сфере предпринимательства и обеспечения работой и жильем. Молодое поколение, воспитанное в годы независимости, – это наша надеж­да на завтрашний день, опора города и государства в целом.

Популярное

Все
Элитные и обычные школы в Казахстане: проблемный вопрос озвучил сенатор
Агитация Шрёдингера: чем живут соцсети в преддверии референдума в Казахстане
Лобовое столкновение по вине пьяного водителя попало на видео в Актюбинской области
Казахстан подтвердил готовность к тесному практическому взаимодействию с ОБСЕ
Джонни Депп выиграл суд против Эмбер Херд
Поборы в школах Карагандинской области продолжаются, несмотря на предупреждения Антикора
ООН сменила международное название Турции
Эксперты высказались о новых поручениях Токаева по реформированию научной сферы
Под счастливым шаныраком
Казахстан стоит на пороге качественно нового этапа своей истории – Бакытжан Темирболат
Гены, память и искусство
Женский взгляд на новые реформы в Казахстане
Череда долгостроев может стать хронической болезнью Петропавловска
Как формировалась государственная символика Казахстана
Грани развития Алматы
Как беззаботное детство трансформируется в баззащитное
Поправки в Конституцию РК прокомментировал эксперт из Хорватии
В Кызылорде дворники будут ездить в городских автобусах бесплатно
О чем говорил Токаев на юбилейной сессии Национальной академии наук
Работать днем и ночью
ОСМС: мифы и реальность
Ситуация в Таджикистане может потребовать ввода военного контингента ОДКБ
Пытался изнасиловать женщину в лифте в Шымкенте: подозреваемый задержан
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
На инцидент с оскорблением флага Казахстана на концерте в Алматы отреагировал Госсекретарь
В Министерстве культуры и спорта Казахстана – новое назначение
Премьер дал поручения по развитию Акмолинской области
В Украине разворачивается один из самых масштабных миграционных кризисов в новейшей истории
Назарбаев впервые высказался о находящихся под следствием родственниках
Информацию о задержании экс-министра культуры Мухамедиулы прокомментировали в суде Нур-Султана
Смогут ли казахстанские дети продолжать посещать бесплатные кружки и секции?
Нурсултан Назарбаев ответил на вопрос о своих дальнейших планах
"Попросила телефон позвонить": миллионный кредит оформила на гостью жительница ВКО
Возраст выхода на пенсию поднимут военнослужащим в Казахстане
Умер звездный актер гангстерского кино Рэй Лиотта
Что мы знаем о Тайбуге-би – легендарном основателе тюркской династии сибирских правителей
Иностранные дипломаты оценили ход подготовки к референдуму в Казахстане
Известному ученому, тюркологу Мырзатаю Жолдасбекову исполняется 85 лет
Референдум-2022: шаг за шагом к модернизации
Кризис стоимости жизни в Великобритании спровоцировал бум магазинных краж
ПРОЕКТ Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание

Читайте также

Свежий выпуск
У женсовета свои доводы
Свежий выпуск
Важен голос каждого
Свежий выпуск
Культурный диалог
Свежий выпуск
Взгляд со стороны

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]