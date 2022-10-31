Голос писателя – голос народа

В Акмолинской области широко отмечается 70-летие писателя-драматурга, заслуженного деятеля Казахстана, депутата V–VI созывов Сената Парламента РК, члена Совета сенаторов Жабала Ергалиева.

Начало юбилейным торжествам положила своеобразная их презентация, прошедшая в родном ауле писателя Карагаш, который взрастил немало талантливых людей, прославивших родной край.

Дед писателя Жумжума, человек религиозный, был в свое время учеником Науана Хазрета – исторического деятеля, ставшего жертвой произвола царских властей. В трудные времена Гражданской войны семья, должно быть, ушла в Тюмень, которую местные жители называли «внутренней стороной». Вернулся на родину Жумжума с пятью сыновьями в 30-е годы. С началом Великой Отечест­венной войны все пятеро его сыновей ушли на фронт, четверо пропали без вести. Выжить в том аду повезло лишь отцу Жабала – Ергали.

Тяжелые жернова судьбы продолжали перемалывать жизнь семьи. Вскоре на десять лет осудили его мать Умитжан. Молодая женщина, не выдержав голодного плача детей, собрала на убранном осеннем поле мешок пшеничных колось­ев, которые, оставшись под снегом, все равно бы сгнили. Невинно осужденная, она вернулась домой через четыре года. Тяжелая работа в лагере, полуголодная жизнь, пронизывающий до костей сибирский мороз подорвали здоровье хрупкой женщины. В возрасте 34 лет Умитжан ушла из жизни. В то время маленькому Жабалу было всего семь лет...

Об этом нелегко даже писать, а в сердце выросшего без матери человека печаль поселилась навсегда. Внимательный читатель найдет тень той глубокой, потаенной грусти почти в каждом произведении писателя.

…Аулчане тепло встретили своего известного земляка. Сначала дружеская беседа состоялась перед стелой «Атажұрт», поставленной Жабалом Ергалиулы на собственные средства в память о своих предках. Аким Тайыншынского района Северо-Казахстанской области Берик Альжанов отметил, что этот благой поступок – хороший пример для подражания.

Жабал Ергалиев, продолживший светлый путь своих предков, наделенный Создателем творческими способностями, благородной храбростью духа, стал известным на весь Казахстан человеком.

В середине 1980-х годов, когда мы, придя на работу в областную газету «Көкшетау правдасы», только учились держать в руках перо, Жабал Ергалиевич уже был журналистом, известным широкому кругу читателей своими передовыми взглядами. Его содержательные статьи, рассказывающие о достижениях и раскрывающие проблемы того времени, очерки и эссе о родном крае, его истории и людях публиковались часто. Причем не только в областной газете, но и во многих республиканских изданиях.

Думается, не лишним будет привес­ти слова покойного Сакена Жунусова, лауреата Государственной премии, так написавшего о Жабале Ергалиеве: «Уверен, если такие же любовь и уважение к родной земле, светлая мечта о ее развитии вкупе с честными намерениями, живущие в душе Жабала Ергалиева, уважаемого гражданина и прекрасного писателя, найдут место в сердцах многих других его жителей, то край Көкше всегда будет цвести, подобно роскошному зеленому ковру». Разве это не высокая оценка Сакеном сері чувства сыновнего долга, живущего в душе писателя?

…Зашли мы и в мечеть в центре аула, построенную также на средства писателя, прочли суру Корана по умершим. В Карагашской средней школе состоялся праздничный вечер, посвященный творчеству Жабала Ергалиева. Его младшие братья по перу Каирбай Торегожа, Кудайберли Мырзабек, Ерболат Баятулы рассказали о произведениях юбиляра, мастерстве писателе, его вкладе в отечественную литературу.

Аким района Берик Альжанов говорил об общественной работе Жабала Ергалие­ва, сообщил, что писателю присвоено звание «Почетный гражданин Тайыншынского района». Здесь уместно отметить активную деятельность писателя в бытность его депутатом V–VI созывов Сената Парламента РК. Сенатор с честью оправдал народное доверие. К примеру, в бытность его депутатом Енбекшильдерскому району присвоено имя певца Биржан-сала, Акмолинской областной филармонии – Укили Ыбырая, имя Героя Советского Союза Малика Габдуллина – Кокшетауской академии гражданской защиты, имя Балуана Шолака – национальной спортивной школе села Красный Яр.

Читательской аудитории хорошо знакомы вдумчивые, обоснованные статьи лауреата Международной премии им. Жамбыла Жабаева, премии Союза писателей Казахстана Жабала Ергалиулы, а также его рассказы с трогательными сюжетами, раздумьями о настоящем и будущем государства, проблемах страны.

Уместно подчеркнуть, что такие произведения писателя, как «Құшағы суық дүние», « Кешкі мұң», «Ескі арба», «Қош бол, құлыным», «У дүние», «Алдамшы өмір», несомненно, оставляют глубокий след в душе склонного к размышлениям читателя. В каждом его произведении – глубокая жизненная философия, судьбы людей, трудные испытания, выпавшие на долю человека, нежность и печаль его души, прочно сплетающиеся, как косы кнута.

Герои его художественных произведений – это люди, живущие рядом с нами. Четкие, правдивые картины. Некоторые истории вы и сами могли наблюдать в жизни, но не могли о ней так рассказать. Они близки сердцу читателя. Погружаясь в текст, он испытывает чувства героев, как будто находится среди них, стремится понять причины их поступков.

Все это есть война под названием жизнь. На этой войне между ежедневными рассветами и пылающими закатами, борясь с быстротекущим течением неудержимого потока жизни, автор мечтает об истине. Цель его – правда жизни. Может быть, поэтому произведения писателя жизнеспособны. Он стремится осознать смысл жизни, черпает силы из другой силы, что зовется правдой. Возможно, так отражаются смятение и борьба, происходящие в душе писателя.

Известен Жабал Ергалиев и как талант­ливый драматург. Пьесы, созданные на основе его драматических произведений «Бұлтты түнгі толған ай», «Құлпытастың көз жасы», «Қилы жол», «Жан шырылы», «Қас қағым», с успехом поставлены в театрах страны, они нашли своего зрителя. В 2015 году на V Международном театральном фес­тивале ART ORDO в Кыргызстане Гран-при удостоена метафизическая трагедия «Қас қағым» – работа Казахского государственного академического национального драматического театра им. М. Ауэзова.

Достойный труд писателя высоко оценен. Указом Первого Президента РК ему присвоено звание «Заслуженный деятель Казахстана». Его имя внесено в энциклопедии «Лучшие люди Казахстана», «Северный Казахстан» и «Акмолинская область», в сборники «Личности Акмолинской области». Он почетный гражданин Карасайского района Алматинской области, почетный профессор Кокшетауского университета им. А. Мырзахметова.

В народе Жабала Ергалиева называют Жабал шешен, то есть красноречивый. В 2010 году в Кызылорде отмечали 80-летие Еркина Ауельбекова. На том торжестве были и кокшетаусцы. Когда подошла очередь говорить, Жабал Ергалиевич произнес речь, поистине подобную речи древних ораторов: «Священная земля Кызылорды, где покоится прах моего предка Коркыта баба, почему тебе не быть священной? По твоим полям, разрезая их на части, течет Сырдарья. Сыр елі, почему бы тебе не быть глубокой? В центре твоем расположены Торетам и Байконур. Сыр елі, почему тебе не быть бесконечно высокой? Ты – святая, земля! Ты бесконечна глубока и высока, земля Кызылорды!»

Говорят, все собравшиеся были просто очарованы произнесенной им красивой значительной речью, которая свободно лилась, как ниспадающий с гор поток водопада. С тех пор Жакен и известен в народе как Жабал шешен. Люди, знаю­щие высокую цену настоящему слову, так выражают свое уважение красноречию, чтят и возносят таких ораторов.

Впереди у творческого человека – плодотворные годы работы. Пусть будут в добром здравии и высокая речь, и сам наш дорогой аға, умеющий быть голосом своего народа, выражать его чаяния и мечты.