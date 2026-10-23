«Голос прошлого» на языке молодого поколения

13 сентября 2025 года. Казахстан. Герой видеоигры с неохотой приходит на обязательную учебную экскурсию в музей. Пока его одногруппники переходят из зала в зал, он отстает от них, услышав музыку из соседнего помещения. Заглянув туда, юноша видит в лучах света фрагмент старинной домбры. Надпись гласит, что это часть утерянного во времена Тауке-хана инст­румента. Любопытство оказывается сильнее осторожности. Герой опасливо касается находки. Темп звучащей мелодии домб­ры резко ускоряется – и перед ним уже не выставочный зал, а горы, юрты и незнакомый мир XVII века.

Так начинается видеоигра «Голос прошлого» («Өткеннің үні», The Voice of the Past), созданная Раминой Абдрахмановой, 17-летней основательницей Ainalym Games. В игре историческая линия переплетается с казахскими легендами и мифологией: появляются отсылки к тенгрианству, Қорқыту-ата и более мрачному персонажу – Жезтырнақ. Выбор игрока влияет на развитие сюжета. Игра доступна на трех языках. При этом в русскую и английскую версии авторы вплели разные казахские термины, значение которых можно понять нажатием на слово.

На вопрос, почему именно видеоигра, да еще и о прошлом Казахстана, Рамина поясняет:

– Я играла в визуальные новеллы на протяжении долгого времени, и мне нравилось, что в них можно уместить огромный массив информации. Особенность этого стиля в том, что там есть «руты» – различные варианты развития истории и концовки. Суть в том, что раньше я больше интересовалась западной, японской и корейской культурой. Но однажды, заметив муралы в Алматы, стала больше обращать внимание на работы казахстанских художников, национальную одежду, украшения, орнаменты. Пошла в музей, начала изучать материалы в Национальной библиотеке. Меня удивила красота нашей культуры. Но не все, особенно мои сверстники, это видят. Поэтому захотелось донести ее другим. Самый легкий способ сделать это сейчас – через игру, посредством визуализации.

По окончании десятого класса, летом прошлого года, Рамина решила воплотить свои планы. Для первого самостоя­тельного проекта формат визуальной новеллы оказался самым оптимальным: здесь не требуется сложное программирование, чтобы сделать красочную видеоигру с иллюстрациями и сюжетными ветками.

Первые эскизы персонажей и наброс­ки сюжета появились уже в июле, а в октябре девушка создала логотип и опубликовала в TikTok первый пост о будущем проекте. Очень скоро стало понятно, что в одиночку написать сценарий, нарисовать мир, перевести его на три языка и спрограммировать игру невозможно. Так вокруг идеи начала собираться команда.

скриншот автора из видеоигры

Сегодня в Ainalym Games дистанционно работают 24 волонтера. Среди них есть и подростки, и взрослые – самому старшему 27 лет. География тоже обширная: ребята из Кыргызстана, Армении, Японии, России и других стран. Рамину приятно удивило, что многие помогают не ради сертификатов или строки в портфолио, просто им понравилась идея и захотелось стать частью ее реализации.

Шестнадцатилетняя художница Ясмина Хожа-Ахметова уже несколько лет живет и учится в США. Рамина увидела ее работы в TikTok и предложила сот­рудничество. Постепенно Ясмина стала не только главным художником, но и соавтором «Голоса прошлого»: именно ее вклад во многом сформировал нынешний визуальный облик персонажей.

Свой стиль авторы называют semi-realism – сочетание аниме-эстетики и более реалистичной манеры. Такой выбор, объясняет основательница игры, позволяет сохранить узнаваемый для молодежи визуальный язык и не превращать историческую и местами мрачную мифологическую историю в слишком мультяшную.

Первая версия «Голоса прошлого» получила небольшой отклик. Спустя семь месяцев после переработки визуального стиля новая версия набрала уже около 7 тыс. скачиваний только за первую неделю. Сейчас их более 10 тыс., аудитория охватывает свыше десяти стран.

Планы у команды Рамины большие – распланированы шесть глав и линии сюжета. Одна ведет к политическим событиям, другая – к мифологической истории. Выпустить вторую главу коман­да рассчитывает до конца этого года.

Через персонажа видеоигры можно увидеть злободневные темы. Толеген – самоуверенный и немного ленивый сын бая, тогда как его сестра Салтанат – сильная и амбициозная девушка, умеющая стрелять из лука и ездить верхом. Она хочет стать наследницей и не считает, что это право должно автоматически перейти брату.

– Через Салтанат мне хотелось показать сильную женщину, ее самостоятельность и право на выбор, что близко мне по духу, – говорит автор игры.

Сейчас Рамина находится в китайском городе Чунцине, где изучает язык и хочет продолжить образование по истории искусства, а в перспективе рассматривает магистратуру в США. После учебы девушка намерена вернуться в Казахстан и продолжить работу в игровой индустрии уже с более сложными 3D-проектами.

Юный возраст и небольшой жизненный опыт Рамина не считает помехой. Наоборот, успех «Голоса прошлого» разжег в ней азарт, который она использует как топливо для дальнейшей работы над проектом и желания создавать другие видеоигры для привлечения интереса к культуре Казахстана. Одна из ее будущих идей в этом направлении – хоррор на основе образа Албасты. По ее словам, хоррор-элементы казахской мифологии уникальны на фоне чудовищ из других культур, и это заставит ценителей заинтересоваться именно нашими сказками.

Рамина тонко чувствует систему алгоритмов социальных сетей для маркетинга и избирательный вкус сверстников, внимание которых очень сложно удержать. Она видит большой потенциал для развития интереса к своей стране через пока еще слабо задействованную сферу гейминга. Благодаря этому традиционные казахские образы могут получить новое прочтение в среде, привычной и интересной молодому поколению. Хочется верить, что будущие знания, полученные за рубежом, Рамина использует именно так.