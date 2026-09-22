Голос регионов — в центре общенациональной повестки — эксперт о деятельности Халық кенесi

Сегодняшнее формирование состава Қазақстан Халық Кеңесі открывает принципиально новую страницу в летописи отечественного государственного управления и развития гражданского общества. Это не просто очередное кадровое назначение или формальное обновление консультативных площадок.
Мы являемся свидетелями глубокой институциональной трансформации, направленной на построение реального, работающего диалога между государственным аппаратом и населением. Тот факт, что в состав Кеңеса вошли 126 человек, представляющих этнокультурные объединения, авторитетные общественные организации, маслихаты всех уровней и региональные общественные советы, свидетельствует о стремлении государства собрать под единой крышей максимально полярный, но конструктивный срез нашего общества.
Такой принцип формирования Совета позволяет аккумулировать на одной дискуссионной платформе людей с принципиально разным профессиональным, жизненным и общественным опытом. Здесь нет места узковедомственным интересам или бюрократическому единообразию.
Напротив, инклюзивность состава гарантирует, что при обсуждении вопросов общенационального значения будут учтены мнения как академического сообщества и лидеров общественного мнения, так и практиков, ежедневно работающих «на земле». Именно такая разносторонность способна уберечь новый институт от опасности превращения в закрытый элитарный клуб и сделать его по-настоящему народным органом.
Как для члена Общественного совета города Астаны, я смотрю на этот шаг с большим практическим оптимизмом. Для нас, представителей локальных институтов гражданского общества, широкая представленность в Халық Кеңесі — это долгожданная возможность выстроить прямую, неискаженную связь между насущными проблемами жителей конкретных регионов и стратегической общенациональной повесткой.
Зачастую локальные инициативы гаснут, сталкиваясь с региональными барьерами или инерцией местной исполнительной власти. Теперь же мы получаем легитимный и авторитетный «социальный лифт» для региональных кейсов, способный поднять частную проблему отдельного города или села до уровня системного государственного решения.
Оперативный созыв первой сессии Қазақстан Халық Кеңесі в Астане демонстрирует высочайшую динамику политической воли. Государство не берет паузу на раскачку или долгие организационные согласования; от нового органа ждут немедленного, деятельного включения в текущую социально-политическую повестку страны. Эта стартовая сессия призвана заложить прочный фундамент: утвердить внутренние регламенты, распределить направления работы комитетов и, самое главное, определить механизмы, благодаря которым экспертные рекомендации общественников будут беспрепятственно трансформироваться в нормативно-правовые акты и правительственные поручения.
Особое значение Халық Кеңесі заключается в его уникальном функционале общественного контроля. Мы живем в эпоху масштабных, кардинальных социально-экономических реформ, успех которых напрямую зависит от качества их реализации на местах. Независимый общественный аудит, лишенный ведомственной предвзятости, становится главным залогом того, что государственные программы будут исполняться не «на бумаге», а для людей.
Новый Совет имеет все полномочия стать тем самым беспристрастным фильтром, который сможет сопоставлять победные отчеты министерств с реальным социальным самочувствием граждан в регионах, жестко купируя любые проявления формализма.
Важнейшим фактором, определяющим доверие казахстанцев к новому институту, станет абсолютная прозрачность его внутренней механики. Наличие уникального права законодательной инициативы наделяет 126 делегатов колоссальной властью, но одновременно возлагает на них и огромную экспертную и моральную ответственность.
Общество должно четко понимать, как именно отбираются проекты законов, какие аргументы ложатся в основу тех или иных рекомендаций. Публичность работы Президиума и открытость сессионных заседаний — это то, что позволит сформировать устойчивый иммунитет против лоббизма и обеспечит Совету безупречную репутацию в глазах граждан.
Утвержденный 4-летний срок полномочий членов Совета задает правильный рабочий ритм. Это достаточно глубокий временной горизонт для того, чтобы детально разобраться в системных проблемах, инициировать и довести до логического финала крупные законодательные реформы.
В то же время, этот срок исключает элемент застоя и вечного нахождения в статусе делегата, стимулируя членов Кеңеса работать с максимальной отдачей с первых же дней. За четыре года новому составу предстоит доказать, что общественный диалог в Казахстане перешел от стадии деклараций к стадии конкретных и осязаемых дел.
В конечном итоге, главный вызов для нового состава — конвертировать выданный обществом кредит доверия в реальные, качественные изменения. Халық Кеңесі ни в коем случае не должен повторить судьбу былых диалоговых площадок, ограничивавшихся общими дискуссиями. Успех этого исторического шага будет измеряться исключительно тем, насколько оперативно, смело и профессионально Совет сможет переводить острые социальные триггеры в плоскость качественных законов.
Ценность Халық Кеңесі будет определяться содержанием его работы, открытостью к критике и способностью слышать подлинные запросы общества. Я искренне желаю всем коллегам плодотворной, бескомпромиссной работы и глубокого чувства ответственности перед людьми, чьи надежды и интересы они призваны защищать.