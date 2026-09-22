Голос регионов — в центре общенациональной повестки — эксперт о деятельности Халық кенесi

Сегодняшнее формирование состава Қазақстан Халық Кеңесі открывает принципиально новую страницу в летописи отечественного государственного управления и развития гражданского общества. Это не просто очередное кадровое назначение или формальное обновление консультативных площадок.

фото из архива Назгуль Макжан

Мы являемся свидетелями глубокой институциональной трансформации, направленной на построение реального, работающего диалога между государственным аппаратом и населением. Тот факт, что в состав Кеңеса вошли 126 человек, представляющих этнокультурные объединения, авторитетные общественные организации, маслихаты всех уровней и региональные общественные советы, свидетельствует о стремлении государства собрать под единой крышей максимально полярный, но конструктивный срез нашего общества.

Такой принцип формирования Совета позволяет аккумулировать на одной дискуссионной платформе людей с принципиально разным профессиональным, жизненным и общественным опытом. Здесь нет места узковедомственным интересам или бюрократическому единообразию.

Напротив, инклюзивность состава гарантирует, что при обсуждении вопросов общенационального значения будут учтены мнения как академического сообщества и лидеров общественного мнения, так и практиков, ежедневно работающих «на земле». Именно такая разносторонность способна уберечь новый институт от опасности превращения в закрытый элитарный клуб и сделать его по-настоящему народным органом.

Как для члена Общественного совета города Астаны, я смотрю на этот шаг с большим практическим оптимизмом. Для нас, представителей локальных институтов гражданского общества, широкая представленность в Халық Кеңесі — это долгожданная возможность выстроить прямую, неискаженную связь между насущными проблемами жителей конкретных регионов и стратегической общенациональной повесткой.

Зачастую локальные инициативы гаснут, сталкиваясь с региональными барьерами или инерцией местной исполнительной власти. Теперь же мы получаем легитимный и авторитетный «социальный лифт» для региональных кейсов, способный поднять частную проблему отдельного города или села до уровня системного государственного решения.

Оперативный созыв первой сессии Қазақстан Халық Кеңесі в Астане демонстрирует высочайшую динамику политической воли. Государство не берет паузу на раскачку или долгие организационные согласования; от нового органа ждут немедленного, деятельного включения в текущую социально-политическую повестку страны. Эта стартовая сессия призвана заложить прочный фундамент: утвердить внутренние регламенты, распределить направления работы комитетов и, самое главное, определить механизмы, благодаря которым экспертные рекомендации общественников будут беспрепятственно трансформироваться в нормативно-правовые акты и правительственные поручения.

Особое значение Халық Кеңесі заключается в его уникальном функционале общественного контроля. Мы живем в эпоху масштабных, кардинальных социально-экономических реформ, успех которых напрямую зависит от качества их реализации на местах. Независимый общественный аудит, лишенный ведомственной предвзятости, становится главным залогом того, что государственные программы будут исполняться не «на бумаге», а для людей.

Новый Совет имеет все полномочия стать тем самым беспристрастным фильтром, который сможет сопоставлять победные отчеты министерств с реальным социальным самочувствием граждан в регионах, жестко купируя любые проявления формализма.

Важнейшим фактором, определяющим доверие казахстанцев к новому институту, станет абсолютная прозрачность его внутренней механики. Наличие уникального права законодательной инициативы наделяет 126 делегатов колоссальной властью, но одновременно возлагает на них и огромную экспертную и моральную ответственность.

Общество должно четко понимать, как именно отбираются проекты законов, какие аргументы ложатся в основу тех или иных рекомендаций. Публичность работы Президиума и открытость сессионных заседаний — это то, что позволит сформировать устойчивый иммунитет против лоббизма и обеспечит Совету безупречную репутацию в глазах граждан.

Утвержденный 4-летний срок полномочий членов Совета задает правильный рабочий ритм. Это достаточно глубокий временной горизонт для того, чтобы детально разобраться в системных проблемах, инициировать и довести до логического финала крупные законодательные реформы.

В то же время, этот срок исключает элемент застоя и вечного нахождения в статусе делегата, стимулируя членов Кеңеса работать с максимальной отдачей с первых же дней. За четыре года новому составу предстоит доказать, что общественный диалог в Казахстане перешел от стадии деклараций к стадии конкретных и осязаемых дел.

В конечном итоге, главный вызов для нового состава — конвертировать выданный обществом кредит доверия в реальные, качественные изменения. Халық Кеңесі ни в коем случае не должен повторить судьбу былых диалоговых площадок, ограничивавшихся общими дискуссиями. Успех этого исторического шага будет измеряться исключительно тем, насколько оперативно, смело и профессионально Совет сможет переводить острые социальные триггеры в плоскость качественных законов.

Ценность Халық Кеңесі будет определяться содержанием его работы, открытостью к критике и способностью слышать подлинные запросы общества. Я искренне желаю всем коллегам плодотворной, бескомпромиссной работы и глубокого чувства ответственности перед людьми, чьи надежды и интересы они призваны защищать.