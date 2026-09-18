У торгово-развлекательного центра Dostyq mall сотрудники полиции подняли в воздух дрон с громкоговорителем. И тот принялся наставлять прохожих: «Пешеход, внимание! Не спеши! Остановись перед дорогой. Посмотри налево, теперь – направо. Убедись, что водитель тебя видит и уступает дорогу. Все безопасно? Тогда переходи».

Получилось немного сюрреалис­тично, но статистика объясняет, зачем понадобился такой «небесный инспек­тор». За восемь месяцев в Северо-­Казахстанской области зарегистри­ровано 342 ДТП. В них погибли 28 человек, 490 получили травмы. На долю происшествий с пешеходами пришлось 112 ДТП – 4 человека погибли, еще 114 были ранены.

Похоже, скоро для соблюдения элементарных Правил дорожного движения понадобится не только инс­пектор на земле, но и голос с небес.