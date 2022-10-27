Статьи Голос Турана 27 октября 2022 г. 0:11 Любовь Доброта Два дня в Туркестане звучали казахские песни в исполнении солистов из многих стран. Международный конкурс казахской песни Voice of Turan в этом году посвятили Дню Республики. Генеральный продюсер проекта – Мейржан Алиакбаров. Два дня участники, прибывшие из разных стран, соревновались в исполнении казахских песен. Конкурс проводится в третий раз. И если два предыдущих года он проходил в онлайн-формате, то теперь исполнителей пригласили познакомиться с древним городом, а у любителей песенного искусства появилась возможность насладиться живым звучанием голосов. В церемонии открытия конкурса приняли участие генеральный секретарь Международной организации ТЮРКСОЙ Султан Раев, заместитель акима Туркестанской области Сакен Калкаманов, звезды эстрады Казахстана, представители интеллигенции. По условиям конкурса в первый день участники представили казахскую песню, которую исполнили дуэтом с известными эстрадными певцами нашей страны. Во второй день конкурсанты пели популярные казахские песни соло. Изюминкой состязания стало коллективное исполнение всеми участниками песни Шамши Калдаякова «Арыс жағасында». Уровень исполнительского мастерства оценивало авторитетное жюри, возглавляемое композитором, лауреатом Государственной премии РК Толегеном Мухамеджановым. В составе жюри были певица, лауреат Государственной премии РК, народная артистка Казахстана Нуржамал Усенбаева; певец, композитор, продюсер Медеу Арынбаев; певица, композитор, лауреат Государственной премии РК Маржан Арапбаева; певица, композитор, призер международных песенных конкурсов Жанар Дугалова; традиционная певица, домбристка Айгуль Косанова; композитор Бекжигит Сердали. Обладателем Гран-при стала Татьяна Кобаладзе из Грузии. Первого места удостоен Ильгиз Шайхразиев из России (Татарстан). Второе место заняли сербский исполнитель Стефан Здравкович и польский певец Михал Качмарек. Третье место досталось Катарине Богичевич (Черногория), Кристине Данковой (Болгария) и Наврузе Махамаджановой (Узбекистан). Победителям и призерам вручены дипломы и денежные призы, а обладателю Гран-при – специальная статуэтка. Квартет Turan Boys, созданный из лучших певцов Казахстана по итогам международного конкурса Voice of Turan, исполнил на церемонии закрытия яркую музыкальную композицию. Напомним, что в 2020 году Гран-при завоевала Галина Шкода из Республики Молдова, в 2021-м – Цыден Еши Бимбаев из России (Бурятия).