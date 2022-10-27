Голос Турана

Два дня в Туркестане звучали казахские песни в исполнении солистов из многих стран.

Международный конкурс казахской песни Voice of Turan в этом году посвятили Дню Респуб­лики. Генеральный продюсер проекта – Мейржан Алиакбаров.

Два дня участники, прибывшие из разных стран, соревновались в исполнении казахских песен. Конкурс проводится в третий раз. И если два предыдущих года он проходил в онлайн-формате, то теперь исполнителей пригласили познакомиться с древним городом, а у любителей песенного искусства появилась возможность насладиться живым звучанием голосов.

В церемонии открытия конкурса приняли участие генеральный секретарь Международной организации ТЮРКСОЙ Султан Раев, заместитель акима Туркестанской области Сакен Калкаманов, звезды эстрады Казахстана, представители интеллигенции.

По условиям конкурса в первый день участники представили казахскую песню, которую исполнили дуэтом с известными эстрадными певцами нашей страны. Во второй день конкурсанты пели популярные казахские пес­ни соло. Изюминкой состязания стало коллективное исполнение всеми участниками песни Шамши Калдаякова «Арыс жағасында».

Уровень исполнительского мастерства оценивало авторитетное жюри, возглавляемое композитором, лауреатом Государственной премии РК Толегеном Мухамеджановым. В составе жюри были певица, лауреат Государственной премии РК, народная артистка Казахстана Нуржамал Усенбаева; певец, композитор, продюсер Медеу Арынбаев; певица, композитор, лауреат Государственной премии РК Маржан Арапбаева; певица, композитор, призер международных песенных конкурсов Жанар Дугалова; традиционная певица, домбристка Айгуль Косанова; композитор Бекжигит Сердали.

Обладателем Гран-при стала Татьяна Кобаладзе из Грузии. Первого места удостоен Ильгиз Шайхразиев из России (Татарстан). Второе место заняли сербский исполнитель Стефан Здравкович и польский певец Михал Качмарек. Третье место досталось Катарине Богичевич (Черногория), Кристине Данковой (Болгария) и Наврузе Махамаджановой (Узбекистан).

Победителям и призерам вручены дипломы и денежные призы, а обладателю Гран-при – специальная статуэтка. Квартет Turan Boys, созданный из лучших певцов Казахстана по итогам международного конкурса Voice of Turan, исполнил на церемонии закрытия яркую музыкальную композицию.

Напомним, что в 2020 году Гран-при завоевала Галина Шкода из Республики Молдова, в 2021-м – Цыден Еши Бимбаев из России (Бурятия).