Голос за голос

Музыкальное событие состоится 19 декабря в концертном зале La Seine Musicale в Париже. В связи с этим Агентство «Хабар», Adam media, Министерство культуры и спорта РК объявляют о приеме заявок на Национальный отбор международного песенного конкурса Junior Eurovision Song Contest. Участие в нем могут принять исполнители в возрасте от 9 до 14 лет (на момент проведения финала состязания).

– Чтобы стать представителем Казахстана на конкурсе, где соревнуются лучшие исполнители со всего континента, главное – уметь хорошо петь, любить свое дело и верить в чудо, – подчеркнула генеральный продюсер компании «Adam Media» Аида Тлеухан на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

Национальный отбор пройдет в 4 этапа. Первый уже стартовал: осуществляется сбор заявок на официальном сайте jevision.khabar.kz: участникам необходимо заполнить анкету и загрузить видео собственного исполнения песни до 6 октября.

На втором этапе 30 сильнейших участников отберут члены жюри, в составе которого известные исполнители и победители международных песенных конкурсов. Третий этап – онлайн-голосование на сайте jevision.khabar.kz, где каждый казахстанец сможет отдать свой голос за понравившегося исполнителя. Так определятся финалисты.

На четвертом этапе юные таланты исполнят произведения, которые специально для них напишут казахстанские композиторы. Победитель определится по результатам оценок членов жюри и SMS-голосования и будет представлять Казахстан на Junior Eurovision Song Contest.

– С каждым из финалистов будут работать вокалисты, хореографы, стилисты, режиссер, психолог. Важно, чтобы каждый участник чувствовал себя непринужденно, показал весь свой потенциал, – добавила Аида Тлеухан.

На 19-м конкурсе песни Junior Eurovision Song Contest будут представлены 19 стран. Казахстан дебютировал на Junior Eurovision в 2018 году. Страну представила Данэлия Тулешова, исполнившая песню «Өзіңе сен». Она заняла 6-е место. В 2019-м Ержан Максим занял 2-е место (первое по решению жюри) с песней «Арманыңнан қалма».

– Я рад, что в этом году Казахстан снова примет участие в Детском Евровидении. Этот проект дает незабываемые воспоминания, жизненный опыт и новые возможности. До сих пор с теплотой вспоминаю свою поездку в Польшу. Детское Евровидение – это трудно и очень интересно одновременно. Нужно понимать, что на участника ложится большая ответственность. Чтобы оправдать надежды своей страны и народа, необходимо превзойти таких же сильных участников из других стран, – отметил Ержан Максим.

В 2020 году из-за пандемии детское Евровидение проводилось дис­танционно. Казахстан на конкурсе представляла Каракат Башанова с песней Forever, по итогам голосования жюри и зрителей она стала второй среди 13 участников.

Музыкальный продюсер Хамит Шангалиев отметил, что выступ­лениями Каракат Башановой и Ержана Максима была установлена довольно высокая планка, однако юных талантов в стране много, и отбор прошлого года это подтвердил.

– Ценителей хорошей музыки становится все больше, и нужно всегда искать новые решения, экс­периментировать, вкладывать правильный смысл в каждую композицию. Поэтому мы приглашаем к сотрудничеству современных композиторов, – подчеркнул Хамит Шангалиев.

Напомним, участие Казахстана в конкурсе стало возможным благодаря тому, что Агентство «Хабар» с 2016 года входит в список ассоции­рованных членов Европейского вещательного союза. На телеканале «Хабар» будет транслироваться конкурс и в этом году.