Голосовали мотивированно

Американские наблюдатели посетили более 70 избирательных участков в городах Астане и Алматы и близлежащих сельских и пригородных населенных пунктах.

Старший научный сотрудник Фонда Джэймстаун Маргарита Ассенова назвала прошедшие выборы более конкурентными. Избиратели были воодушевлены присутствием независимых кандидатов. Помимо восстановления возможности выдвижения одномандатных кандидатов, она отметила такие новшества, как снижение порога для прохождения партий в Парламент и 30-процентную квоту для женщин, молодежи и лиц с ограниченными возможностями.

– Несколько политических партий были зарегистрированы буквально в последние месяцы, одна из них заняла третье место, и это удивительно, – подчеркнула Маргарита Ассенова. – Эти выборы стали еще одним шагом вперед для демократии и политических реформ в Казахстане.

Старший директор Eurasian Security & Prosperity Portfolio института стратегии и политики New Line Камран Бохари перечислил, чем именно, по его мнению, были мотивированы казахстанцы, чтобы принять участие в голосовании.

– Во-первых, тем, что появилась возможность участия для новых партий. Был хороший микс, если посмотреть на то, что продвигают партии. Особенно важно, что Казахстан делает это в сложные геополитические времена, – отметил международный наблюдатель, добавив между тем, что нужно работать над повышением явки избирателей. – Я встретил молодого человека, который говорил, что будет голосовать против партий, но за определенных кандидатов. Я увидел целую семью, члены которой с большим энтузиазмом отнеслись к выборам и пришли показать детям, как важно принимать в них участие.

Невысокую явку наблюдатели из США объясняли возможной усталостью электората за последнее время. Но в сельских районах, по их наблюдениям, явка была выше.

Менеджер международных программ Международного налогового и инвестицион­ного центра Уэсли Хилл говорил о том, что для сельчан выборы стали настоящим праздником. И даже в самых отдаленных районах он видел большое количество независимых наблюдателей. Никаких систематических проблем в день голосования он не заметил.

Старший научный сотрудник, директор Центра военно-политического анализа Института Хадсона Ричард Вейтц посетил 22 избирательных участка в Алматы и обратил внимание на отсутствие критики, протестов, присущих южному мегаполису во время проведения выборов. Однако и явка там была низкой.

– В некоторых странах используются механизмы, чтобы заинтересовать людей. Возможно, в будущем стоит предусмотреть этот момент, – сказал он.