"Голосовой статус": в WhatsApp появится новая функция

Разработчики WhatsApp рассказали о новых улучшениях для обновлений статуса. Они появятся в будущем обновлении бета-версии приложения для Android, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Zakon.kz.

«WhatsApp планирует расширить функциональность обновлений статуса, добавив поддержку голосовых заметок», – говорится на сайте Wabetainfo.com.

Голосовая заметка, как отмечено в публикации, переданная в качестве обновления статуса, может называться «голосовым статусом».

Разработчики заявляют, что появится новый значок, который позволит быстро отправить голосовую заметку к обновлению статуса.

Эта заметка будет доступна только тем людям, которых вы выберете в настройках конфиденциальности вашего статуса. Она будет полностью зашифрована, как и другие изображения и видео, переданные вашему статусу.

Эта функция находится на стадии разработки. Когда опция появится в стабильной версии мессенджера, пока неясно.

Ранее сообщалось, что в WhatsApp появится возможность статус в Сети.