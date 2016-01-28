Головкин: Бой с Альваресом может состояться в сентябре
Ерзат Сергазин
В ходе пресс-конференции в Астане Геннадий Головкин ответил на вопрос о потенциальных соперниках, в числе которых и известный мексиканец Сауль Альварес, передает Kazpravda.kz.
"Я думаю, что проведение боя с Альваресом в этом году реально, планы на этот бой приблизительно на сентябрь, так что ждем сентября", – сказал Головкин.
Также наш соотечественник рассказал присутствующим, что в числе его потенциальных противников значится не один десяток имен, однако о многих из них Геннадий не имеет представления. "В Интернете много информации, и не всегда она достоверная. Моя главная задача – объединить все чемпионские пояса в среднем весе, и я иду к этой цели", – заявил GGG.
GGG против М. Маклина. 29 июня 2013 года. США, Машантакет.Фото:boxnews.com.ua
На пресс-конференции прозвучал вопрос по поводу опубликованной в СМИ информации, что с Головкиным желает сразиться известный российский боксер Матвей Коробов, которого GGG уже побеждал на любительском ринге.
"Планировать и хотеть – это одно, осуществить – это совсем другое. Я думаю, много кто хотел бы провести со мной бой. Приятно, конечно, слышать, что Матвей еще в строю, и здорово, что он этого хочет", – с юмором ответил GGG.
Он отметил, что в Казахстане лучшая национальная федерация бокса из числа членов АИБА. "У наших боксеров есть шанс добиваться высоких достижений, ведь Казахстанская федерация бокса под руководством Тимура Кулибаева проделывает большую работу для развития нашего вида спорта. В данный момент, я считаю, КФБ – это федерация № 1 в мире", – отметил Геннадий Головкин.
Корреспондент Kazpravda.kz поинтересовался у Геннадия Головкина, какие эмоции он испытывает, зная, что весь Казахстан ждет его очередной бой, и как GGG реагирует на шутку: "Лишь Головкин способен разбудить страну в шесть часов утра".
"Я всегда об этом говорил, что чувствую поддержку страны, своих фанатов, за это я всем искренне благодарен. Я бы сам вставал утром и смотрел", – сказал воспитанник карагандинской школы бокса.