Спорт
Чемпион мира по версиям WBA (Super), IBO, IBF и WBC в среднем весе казахстанский боксер Геннадий Головкин отправился в Лондон, где пройдет пресс-конференция, посвященная его бою с обладателем пояса IBF в полусреднем весе британцем Келлом Бруком, сообщает спортивный портал Vesti.kz.
Чемпион выложил в своем твиттер-аккаунте фотографию, сделанную на борту самолета. Вместе с Головкиным в Лондон полетели его тренер Абель Санчес и промоутер Том Леффлер.
Ранее, в Нью-Йорке, уже прошла одна совместная пресс-конференция в преддверии боя.
Напомним, поединок Головкина и Брука состоится 10 сентября в столице Британской империи на арене О2, которая вмещает 20 000 человек. По словам Тома Леффлера, все билеты на этот поединок были распроданы за 12 минут.
Для 34-летнего Головкина этот бой станет вторым в 2016 году. Этот год казахстанец открыл в апреле досрочной победой над американцем Домиником Уэйдом, нокаутировав того во втором раунде. Всего GGG провел на профи-ринге 35 боев, одержав во всех победы, причем 32 из них он завершил досрочно. На счету 30-летнего Брука 36 поединков на профи-ринге, в которых он также одерживал только победы, а 25 из них завершил досрочно.
Чемпион выложил в своем твиттер-аккаунте фотографию, сделанную на борту самолета. Вместе с Головкиным в Лондон полетели его тренер Абель Санчес и промоутер Том Леффлер.
Ранее, в Нью-Йорке, уже прошла одна совместная пресс-конференция в преддверии боя.
Напомним, поединок Головкина и Брука состоится 10 сентября в столице Британской империи на арене О2, которая вмещает 20 000 человек. По словам Тома Леффлера, все билеты на этот поединок были распроданы за 12 минут.
Для 34-летнего Головкина этот бой станет вторым в 2016 году. Этот год казахстанец открыл в апреле досрочной победой над американцем Домиником Уэйдом, нокаутировав того во втором раунде. Всего GGG провел на профи-ринге 35 боев, одержав во всех победы, причем 32 из них он завершил досрочно. На счету 30-летнего Брука 36 поединков на профи-ринге, в которых он также одерживал только победы, а 25 из них завершил досрочно.