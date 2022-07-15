Фото: twitter.com/BoxingNewsED
Спорт , Бокс
Головкин честно рассказал о своем отношении к "Канело"

Казахстанец Геннадий Головкин (42-1-1, 37 КО) припомнил мексиканцу Саулю "Канело" Альваресу (57-2-2, 39 КО) второе поражение в карьере и высказался об отношении к сопернику по трилогии, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Головкин не стал определять позицию мексиканца в рейтинге pound-for-pound, ведь тот проиграл поединок Дмитрию Биволу из России.

"Без понятия. Я вообще о нем не думаю. Столько много внимания – о нем думать. Я знаю, что он проиграл последний бой. То есть о чем еще говорить? У него проигрышей больше, чем у меня. О чем еще говорить?" – цитирует казахстанца издание vRINGe.com со ссылкой на ESNews.

Казахстанец признался, что ему нечего сказать "Канело" перед их третьим поединком, который состоится 17 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

"А что я ему скажу? Я на него посмотрел – что ему говорить? Все, что я ему хотел сказать, я ему сказал, – сказал Головкин. – Если он считает, что я сказал что-то плохое, то пускай так и считает. Мы смотрели друг на друга, и если бы хотели что-то сказать, то сказали бы. Глаза в глаза он же ничего не говорит".

Популярное

Все
Как Казахстану привлечь зарубежные компании на свою территорию
Жуткое убийство из прошлого
Непривычную резкость оценок Токаева на заседании Правительства отметил доктор экономических наук
Нужно увести сайгаков в сторону их исторического обитания – аким
Закон Республики Казахстан
Новый закон "приведет в чувство" поставщиков услуг связи в Казахстане
Защищающие права банковских заемщиков поправки вступили в силу в Казахстане
Жамбылские легенды могут стать новыми туристическими брендами
Правительству нужны новые методы, свежие идеи, реальные реформы
Он же Гуччи, он же Гоша, он же Георгий
Мой дом – неприступная крепость
Эхо дикого поля
Топтыгин пришел
Проблема насилия над детьми в Казахстане связана с гендерным неравенством – ученый-юрист
Генерал-директор тяги 3-го ранга
Надежды, эксперименты, сюрпризы!
Собака-улыбака
Как представители "поколения независимости" понимают концепцию Нового Казахстана
Человек чести
К Олимпиаде надо быть готовым
Видео гибели полицейского при спасении ребенка шокировало Казнет
Большой поток студентов из-за рубежа ожидается в Казахстане
Токаев дал оценку работе КНБ РК и его спецслужб
Фиктивные счета-фактуры на 370 млн тенге продало предпринимателям кызылординское ТОО
У вылетевшего из Шымкента самолета отказал двигатель
Новый тренер для чемпионки мира
Мама с 2-летней дочкой погибли на трассе в Костанайской области
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 10 июля
Конституционный суд: риски и ожидания
Казахстану нужно продумывать новые пути – Газиз Абишев об экспорте сырья и товаров
Сложный статус Каракалпакстана
Ликвидирован канал поставки наркотиков в Нур-Султан
Важно для Казахстана и тюркского мира
«Черные лебеди» КТК
"Говорящие" артефакты городища Культобе
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 9 июля
Пришла новая реальность – эксперт о становлении Казахстана в качестве транспортного хаба
Смертельное ДТП в Карагандинской области: спасение людей из затонувшего авто попало на видео
Трагедия на Тенгизе
Еще один регион Казахстана может перейти в "желтую" зону по коронавирусу
Заболеваемость COVID-19 растет. Ждать ли ограничений, ответили в Минздраве РК
45-градусная жара придет в Казахстан
Таксист увёз девушку за город в Караганде
Ограничить покупку и продажу рублей в обменных пунктах предложил мажилисмен
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
Стали известны подробности убийства подростка в Алматы
Национальный курултай – возрожденная традиция для Нового Казахстана
Стихийный самозахват земель идет в Павлодаре
"Сбежавший" от СМИ аким Кызылординской области рассказал о своих дорогих часах
Отстрел 80 тысяч сайгаков планируется разрешить в Казахстане
Предельные цены на автогаз до января 2023 года установили в Казахстане
Срок перехода на ОСИ продлили в Казахстане – подписан закон
30 лет дипломатической службе независимого Казахстана – статья Мухтара Тлеуберди
Депутат резко раскритиковал новые правила подушевого финансирования детских кружков
Ограничения из-за COVID-19 снова вводят в Казахстане
Сильный ветер сорвал кровли более чем 40 домов и школ в Акмолинской области
Токаев озвучил претензии к высказываниям российских депутатов
Что происходит с тенге – свежие данные

Читайте также

Спорт , UFC , Борьба
Шавкат Рахмонов вошел в топ-10 глобального рейтинга ММА
Общество , Спорт
Елена Рыбакина отменила свой визит в Алматы
Спорт
«Тараз» разгромил чемпиона
Общество , Спорт
Елена Рыбакина ответила на вопрос о своем гражданстве

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]