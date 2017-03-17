Головкин: "Драться с Макгрегором? Я не шоумен!"

Спорт
Фото из открытых источников
Чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин считает несерьезными разговоры о своем поединке против звезды UFC Конора Макгрегора, передает Kazpravda.kz со ссылкой на sports.kz.

Как сообщается, корреспондент Fightnews.com задал Геннадию вопрос: "Ты бы без проблем подрался с Конором Макгрегором?", на что GGG ответил:

"Нет, у меня есть проблема. Никаких детей, никаких животных, никаких женщин, только бокс, потому что я боксер. Настоящий боксер, а не шоумен. Я уважаю свой вид спорта. Я очень серьезный парень. Серьезно, вы хотите посмотреть настоящий бой? Пожалуйста, приходите в субботу вечером (на мой поединок с Джейкобсом – Прим. ред). Это не веселое шоу, а старая школа".

Напомним, бой Головкин – Джейкобс состоится 18 марта в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden. В Казахстане вечер бокса будут транслировать телеканалы "Казахстан" и KazSport.

34-летний Головкин выиграл все 36 боев в профессиональной карьере (33 нокаутом). На счету 29-летнего Джейкобса 32 победы (29 нокаутом) и одно поражение, которое ему в 2010 году нанес Дмитрий Пирог.

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