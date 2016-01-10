Головкин готов сразиться с Сондерсом в Великобритании
Pavel Fomenko
Промоутер чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, IBF и WBC (Interim) в среднем весе Геннадия Головкина Том Леффлер подтвердил готовность казахстанского боксера сразиться с чемпионом WBO в этом же весе Билли Джо Сондерсом на его родине – в Великобритании, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на 24.kz.
"Это зависит от того, как будет выстроена сделка. Из всех чемпионов мира Геннадий – единственный, кого не волнует, где и с кем драться. Мы хотим вернуть образ настоящего чемпиона. Он дрался в Панаме, Украине, Монте-Карло, Германии, Нью-Йорке и Лос-Анджелесе – ему все равно. Самая сложная часть – не выбрать место, а уговорить кого-то выйти с ним на ринг", – приводит слова Леффлера Boxing Scene.
Напомним, Сондерс в одном из своих последних интервью заявил о том, что не исключает того, что бой с Головкиным состоится уже весной в Англии. А руководство IBF (Международная боксерская организация) считает, что Головкин, если не сможет договориться с Сондерсом, должен встретиться с обязательным претендентом на титул – американцем Туреано Джонсоном.