Головкин может завершить карьеру

Фото с сайта eurosport.ru
Непобежденный чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин не исключает, что бой с Саулем Альваресом может стать заключительным в его профессиональной карьере, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на sports.kz
.
"Возможно, после этого поединка я закончу. А может быть и нет. Я чувствую себя очень хорошо. Да, мне 35, но я ощущаю себя на 25. Но это бокс, а не футбол. Это не игра, а битва, и каждый бой очень трудный", – передает слова Геннадия Boxingscene.com.
Ранее боксер подчеркнул, насколько важен для него
предстоящий бой с Саулем Альваресом.
"Это такой бой, о котором я мечтал с того момента, как стал профессиональным боксером. Это будет поистине чемпионский уровень, и мы подарим фанатам захватывающий поединок", – цитирует GGG ESPN.
Напомним, Альварес бросил вызов Головкину
после победы в бою с Хулио Сесаром Чавесом-младшим. GGG вышел на ринг и лично принял его вызов.
Принять у себя 16 сентября бой Головкина и Альвареса изъявляют желание
крупнейшие арены мира.