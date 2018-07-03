Головкин начал тренировки ко второму бою с Канело

Наставник Геннадия Головкина Абель Санчес объявил, что его подопечный сегодня начал тренировки в лагере Big Bear Summit в рамках подготовки ко второму бою с Саулем Канело Альваресом, сообщает sports.kz
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"Сегодня мы начинаем лагерь, и мы собираемся проводить его как обычно, вносить необходимые корректировки, готовиться физически и морально. Мы намерены выиграть очередной бой. Как мы это сделаем – во многом зависит от соперника", – цитирует Санчеса BoxingTalk.com.
Поединок GGG и Канело пройдет на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе 15 сентября. Для казахстанцев событие начнется утром 16 сентября.