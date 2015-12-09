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​Головкин нарасхват...
Юрий МАКАРОВ

Сайт WorldBoxingNews.net выпустил обновленный рейтинг лучших боксеров мира независимо от весовых категорий (pound-for-pound) за 2015 год. Первое место за собой сохранил завершивший карьеру Флойд Мейвезер, на второе с 12-й строчки поднялся Роман Гонсалес, а замкнул тройку лидеров Геннадий Головкин, который на начало года занимал пятую позицию.

Ассоциация пишущих о боксе журналистов Америки (BWAA), сообщает Allboxing.ru, определила номинантов по итогам 2015 года в различных категориях. В категории «боксер года» представлены: чемпион WBA (Super) и IBF в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин, чемпион WBC в среднем весе мексиканец Сауль Альварес, завершивший в нынешнем году карьеру американец Флойд Мейвезер-младший, чемпион WBC в наилегчайшем весе Роман Гонсалес, чемпион WBA (Super), WBO и IBF в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри.

Сбавили скорости

В прославленном конькобежном Инцеле (Германия) прошел очередной этап Кубка мира по конькобежному спорту. Но одно дело – богатейшая история, другое – скоростные качества катка: в заокеанских олимпийских городах Калгари и Солт-Лейк-Сити, где до этого соревновались ведущие спортсмены мира, лед куда быстрее, чем в странах Старого Света.

В сильнейшем дивизионе «А» у нас вновь выступали только Екатерина Айдова и Роман Креч. И то не на всех дистанциях. Айдова на «пятисотке» заняла 16-е и 15-е места, показав соответственно 38,78 и 38,52 сек. Креч на той же дистанции стал 15-м (35,12), но, справедливости ради, отметим, что в тот день Роман бежал один, без соперника.

В дивизионе «B» дела складывались получше. Креч во второй день соревнований на самой короткой дистанции занял первое место (35,23), у Екатерины Айдовой на 1 000 м четвертый результат – 1.17,13. Но, понятно, что во «второй лиге» и побеждать легче. Здесь же выступали наши Денис Кузин (1 000 м) и Дмитрий Бабенко (1 500 и 5 000 м).

Накануне старта

Завтра в чешском городе Хомутове национальная сборная Казахстана по футзалу проведет свой первый матч отборочного турнира чемпионата мира 2016 года против хозяев площадки.

Главный тренер нашей команды Какау рассчитывает в этих соревнованиях на вратарей Григория Шамро («Инжу», Актобе) и Игиту («Кайрат», Алматы), полевых игроков Динмухамбета Сулейменова, Серика Жаманкулова, Михаила Першина, Чингиза Есенаманова, Даурена Нургожина, Дугласа, Лео (все – «Кайрат»), Александра Довганя, Павла Таку, Николая Пенгрина, Александра Гребоноса (все – «Астана-Тулпар»), Константина Чеботарева («Аят», Рудный).

Перед началом отборочной кампании дружина Казахстана несколько дней была на учебно-тренировочных сборах в Праге, где провела контрольный матч с лидером чемпионата Чехии – командой «Бенаго». Наши игроки были явно сильнее хозяев – 6:1. Голы в составе победителей забили Сулейменов, Дуглас, Пенгрин, Игита, Таку и Гребонос.

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