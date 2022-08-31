Головкин обратился к судьям третьего боя с Канело

Казахстанский боксер Геннадий Головкин заявил, что ждет справедливости от официальных лиц в третьем бою с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz.

«У меня было много уступок, чтобы этот бой состоялся. Судьи уже выбраны. Мы надеемся, что они справедливы и восторжествует справедливость и здравый смысл», — сказал Головкин.

Ранее сообщалось, что утверждены рефери и судьи третьего боя между Геннадием Головкиным и Саулем "Канело" Альваресом, который состоится 17 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Так, в ринге будет работать местный рефери Рассел Мора-младший.