Головкин обратился к судьям третьего боя с Канело

Казахстанский боксер Геннадий Головкин заявил, что ждет справедливости от официальных лиц в третьем бою с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz.
«У меня было много уступок, чтобы этот бой состоялся. Судьи уже выбраны. Мы надеемся, что они справедливы и восторжествует справедливость и здравый смысл», — сказал Головкин.
Ранее сообщалось, что утверждены рефери и судьи третьего боя между Геннадием Головкиным и Саулем "Канело" Альваресом, который состоится 17 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США).
Так, в ринге будет работать местный рефери Рассел Мора-младший.
Состав судей у ринга выглядит следующим образом: Дэйв Моретти (Невада), Стив Вайсфельд (Нью-Джерси) и Дэвид Сазерлэнд (Оклахома), пишет BoxingScene.com.
Стоит отметить, что Моретти был в качестве рефери на двух предыдущих боях Головкина и Альвареса. В первом он отдал победу казахстанцу со счетом 115-113, а по итогам второй встречи насчитал такой же результат в пользу мексиканца.
Вайсфельд также был представлен в качестве судьи во втором поединке Головкина и "Канело". Тогда он отдал победу мексиканцу - 115-113.
Напомним, что следующий бой Геннадия Головкина состоится 17 сентября в Лас-Вегасе. В нем он в третий раз встретится с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом и постарается отобрать у него звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе.
Ранее прошла первая пресс-конференция перед трилогией. На ней Альварес оскорбил Головкина, обвинив его в двуличии. GGG ответил на этот выпад.
Сама трилогия состоится 17 сентября в лимите второго среднего веса. Для Альвареса это будет дебютная защита звания "абсолюта".
Местом проведения поединка называется T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США), которая принимала предыдущие их два боя. Первый завершился спорной ничьей, а второй решением судей выиграл мексиканец.
Напомним, в мае этого года Канело потерпел сенсационное поражение от чемпиона WBA в полутяжелом весе россиянина Дмитрия Бивола (20-0, 11 КО).
Головкин же в апреле нокаутировал Риоту Мурату (16-3, 13 КО). Тем самым GGG защитил титулы IBF и IBO в среднем весе, а также прибавил к ним пояс WBA Super, принадлежавший японцу.