Головкин объяснил, почему Канело должен быть наказан за допинг
Непобежденный средневес Геннадий Головкин озвучил свою позицию относительно положительных допинг-проб его соперника по бою-реваншу 5 мая Сауля Канело Альвареса, пишет Sports.kz.
"Мы элитные спортсмены, и я хочу сохранить бокс на элитном уровне. Существуют законы, комиссия и антидопинговый контроль, и мы должны это выполнять. В таком случае они должны принять меры, либо дисквалифицировать его, либо взыскать штрафы. Но если такое оставляют без внимания, то зачем нам комиссии? И зачем говорить о проверках? Когда вы выходите на такой уровень, люди должны смотреть на ваши навыки, а не задаваться вопросом, какая у вас лаборатория", – отметил Головкин, которого цитирует Los Angeles Times.
Геннадий Головкин считает, что спортсмены такого уровня не могут проваливать тесты и получать положительные пробы, потому что это плохо для спорта.
"Провал теста на таком уровне означает, что вы либо не хотите биться, либо у вас проблемы в команде. Это показывает ваше истинное лицо. Они знают, что такое кленбутерол, это ведь не что-то новое. В прошлом с ним уже были прецеденты. Я боксер и считаю, что должно быть просто: есть тест на допинг. Здесь либо "да", либо "нет". Для этого и существуют комиссии и правила. А если же теперь это законно, то я уже не назову это боксом. Это что теперь – киборги, трансформеры?", – отметил он.
Ранее в двух допинг-пробах мексиканца были найдены следы запрещенного препарата кленбутерол.