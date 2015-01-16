Головкин победил в голосовании "Лучший спортсмен-2014" в Казахстане

Спорт
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Фото с сайта sb-deluxe.kz
Чемпион мира по версиям WBA (Super), IBO и WBC (Interim) в среднем весе Геннадий Головкин победил в голосовании на звание "Лучший спортсмен-2014", сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на vesti.kz.

Соответствующее интернет-голосование за достижение наиболее высоких результатов на официальных международных соревнованиях в 2014 году проводило Министерство культуры и спорта Республики Казахстан.

По его итогам Геннадий Головкин набрал 1 861 голос, или 44.90% от всех проголосовавших. Второе место в данном голосовании занял бронзовый медалист зимних Олимпийских игр 2014 года – фигурист Денис Тен (1 339, или 32.30%), а третьим стал двукратный олимпийский чемпион и четырехкратный чемпион мира – тяжелоатлет Илья Ильин(369, или 8.90%).

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