Головкин поднялся в рейтинге P4P

Спорт
1194
Талгат Исенов
Казахстанский профессиональный боксер Геннадий Головкин поднялся в рейтинге P4P (независимо от весовой категории) по версии авторитетного американского журнала The Ring, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Головкин (32-0, 29 КО), являющийся чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO и WBC (Interim) в среднем весе, теперь занимает седьмое место. Лидировать в этом списке продолжает американец Флойд Мейвезер-младший, за которым следуют украинец Владимир Кличко и филиппинец Мэнни Пакьяо.

Изменения в рейтинге по версии The Ring произошли после того, как свои позиции потеряли американец Тимоти Брэли, опустившийся с шестого на девятое место, и мексиканец Хуан Мануэль Маркес – с седьмого на десятое. А британец Карл Фроч поднялся с восьмой на шестую строчку.

Напомним, что Головкин вернется на ринг 16 мая в Лос-Анджелесе. Его соперником будет 28-летний американец Вилли Монро-младший (19-1, 6 КО).

Популярное

Все
«Золотой» пьедестал
Как приручить «белого дракона»
У «барсов» закончился запал
Помогая гражданам, не ожидая благодарности
Медпомощь на селе
Вклад в благое дело
Школа футбола
Расширяя доступ к знаниям
Врачей осудили за смерть роженицы в Атырау
Кибермошенники придумали новый способ обмана казахстанцев
Устранить недочеты в оцифровке земельных ресурсов потребовал Смаилов
По "женщине с грудничком в ИВС" в Атырау дала разъяснение полиция
Президент сделал первый взнос в фонд поддержки казахского языка
Без права на ошибку
Получение лицензии адвоката и нотариуса упростили в Казахстане
Казахстан будет экспортировать замороженное мясо в Иран
Охранник сбывал наркотики в Атырау
Куриные яйца подешевеют в казахстанских супермаркетах
Обеспечение законности и правопорядка
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 6 декабря 2023 года № 36-НП
Мошенники начали обманывать казахстанцев с помощью искусственного интеллекта
Казахстанца объявили в международный розыск за разжигание национальной розни
Задержан арендатор сгоревшего в Алматы хостела
Бывшему высокопоставленному полицейскому заменили штраф на заключение в Актюбинской области
Когда начисляется штраф должникам за проезд по платным дорогам
За хулиганство со стрельбой в многоэтажке дали реальный срок жителю ВКО
Транссексуала-иностранца выявили в притоне в Атырау
Казахстан открыл небо для зарубежных авиакомпаний
У ФК "Актобе" новый тренер
Тринадцать человек погибли при пожаре в алматинском хостеле
Tesla начала продажи пикапа Cybertruck
Риса меньше сажать не будем
Токаев провел переговоры с министром инвестиций ОАЭ
Президент принял участие в церемонии подписания ряда соглашений
Двое казахстанцев сыграют в основной сетке юниорского Aus Open
Черных старателей с золотом на 130 млн тенге задержали в Степногорске
ЦАХАЛ подтвердил гибель пятерых заложников в плену ХАМАС
70-летняя женщина родила двойню и осталась одна
Уроки психологии. О чувстве собственного достоинства
Гол Тагыбергена признан лучшим в отборочном цикле Евро-2024
Президент России: Наше стратегическое партнерство устремлено в будущее, проверено временем и развивается по восходящей
А началось все с песен Абая
К братьям казахам – с любовью из Якутии
Отношения между Казахстаном и Россией имеют богатое прошлое и блестящее будущее - Токаев
Где смотреть прямую трансляцию матча Словения – Казахстан
Самостоятельная кассационная инстанция: требование времени
«Сначала шахматы, а потом азбука»
Даулет Турлыханов – герой своего времени
Токаев прибыл на матч Казахстан – Сан-Марино
Токаев направил поздравительную телеграмму главе Польши
Новую улицу открыли в Астане. Она будет 8-полосной
Президент вернул обществу социальный оптимизм и солидарность
Даулет Турлыханов защищал честь нации
Экс-учредитель "Оператора РОП" получила условный срок
Против рэпера Паффа Дэдди поданы новые иски о сексуальном насилии
«Барыс» дома одолел «Нефтехимик»
Токаев выступил на первом саммите СПЕКА
В Минобороны прокомментировали сообщения о поставке вооружения в Армению
Фейковое интервью Нурлана Коянбаева распространяют мошенники
VIIІ республиканский чемпионат "Worldskills Kazakhstan 2023" проходит в Астане

Читайте также

Казахстанская шахматистка стала абсолютной чемпионкой Запад…
Стали известны подробности вечера бокса с участием непобежд…
У «барсов» закончился запал
Школа футбола

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]