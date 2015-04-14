Казахстанский профессиональный боксер Геннадий Головкин поднялся в рейтинге P4P (независимо от весовой категории) по версии авторитетного американского журнала The Ring, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz
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Головкин (32-0, 29 КО), являющийся чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO и WBC (Interim) в среднем весе, теперь занимает седьмое место. Лидировать в этом списке продолжает американец Флойд Мейвезер-младший, за которым следуют украинец Владимир Кличко и филиппинец Мэнни Пакьяо.
Изменения в рейтинге по версии The Ring произошли после того, как свои позиции потеряли американец Тимоти Брэли, опустившийся с шестого на девятое место, и мексиканец Хуан Мануэль Маркес – с седьмого на десятое. А британец Карл Фроч поднялся с восьмой на шестую строчку.
Напомним, что Головкин вернется на ринг 16 мая в Лос-Анджелесе. Его соперником будет 28-летний американец Вилли Монро-младший
(19-1, 6 КО).