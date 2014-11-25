Головкин получил награду за вклад в развитие казахстанского спорта

Спорт
Ксения Воронина
Министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы вручил Геннадию Головкину почетный знак "За вклад в развитие казахстанского спорта", передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу министерства.

На встрече с Арыстанбеком Мухамедиулы чемпион мира поблагодарил министра и сказал, что получение награды для него является большой честью.

"Мне очень приятно познакомиться с вами. Дома я бываю нечасто. Была возможность поехать в теплые края и провести там отдых. Но я посчитал нужным приехать в Казахстан, отдать дань Родине. Заехал к маме в Караганду, провел с ней пару дней", – сказал Геннадий Головкин.  


Головкин сообщил, что встретился с акимами Астаны и Карагандинской области.

"С Адильбеком Рыскельдиновичем собираемся в следующем году в Астане организовать хорошее шоу профессионального уровня, привлечь звезд профессионального бокса. Планируем организовать это к Дню города, примерно в этих числах. Не буду пока называть имена боксеров. Просто хотелось бы показать миру нашу столицу, поднять в очередной раз флаг Казахстана, чтобы звучал гимн", – поделился планами боксер.

Также чемпион мира  отметил, что его команда ведет активное сотрудничество с телеканалом HBO и организация профессионального боя – вполне реальная задача.

Министр  поддержал идею проведения боя с участием Головкина в столице Казахстана. Арыстанбек Мухамедиулы подчеркнул, что в бокс имеет особое значение в развитии отечественного спорта, и организация вечера профессионального бокса стала бы отличным подарком к дню рождения Астаны.

