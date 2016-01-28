Головкин получил платежную карту со своим изображением

Сегодня в Астане состоялась пресс-конференция с участием прославленного казахстанского боксера профессионала Геннадия Головкина, передает Kazpravda.kz.
Геннадий Головкин сообщил, что для него является приятным нахождение на родине.
"Всегда рад находиться дома, в Казахстане. Конечно же, хотел бы поблагодарить "Цеснабанк" за сотрудничество, которое между нами происходит уже на протяжении нескольких лет, и выразить свою признательность лично Даурену Жаксыбеку, с которым мы являемся хорошими друзьями", – сказал GGG.
В свою очередь председатель совета директоров одного из крупнейших банков Казахстана Даурен Жаксыбек сказал, что для возглавляемого им банка прошлый год стал так же, как и для Геннадия Головкина, успешным.
"Мы уже много лет дружим с Геннадием Головкиным, и нам приятно, что один из лучших боксеров планеты будет продолжать представлять наш банк на мировой арене", – сказал на пресс-конференции Даурен Жаксыбек.
Знаменательным моментом стало представление платежных карт АО "Цеснабанк" и Международной платежной системы MasterCard, на которых изображен сам Головкин. Первую подобную карту получил прославленный спортсмен.
"Очень приятно, что мы развиваемся обоюдно. Я всегда на всех мероприятиях подчеркиваю, что являюсь в настоящий момент послом "Цеснабанка", в мире все понимают, что этот банк – неотъемлемая часть Казахстана", – отметил Геннадий Головкин.
Отвечая на многочисленные вопросы журналистов, чемпион мира по версиям WBA, IBO, WBC и IBF не оставил ни один из них без ответа, вновь заверив, что для него патриотизм – не пустой звук, и не исключил возможности провести на родине один из своих титульных боев.