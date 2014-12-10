Головкин получил пояс временного чемпиона WBC

Казахстанскому боксеру Геннадию Головкину вручили временный титул чемпиона Всемирного боксерского совета (WBC), сообщает "Спорт-Экспресс".
Казахстанскому боксеру Геннадию Головкину вручили временный титул чемпиона Всемирного боксерского совета (WBC), сообщает "Спорт-Экспресс".
Президент WBC Маурисио Сулейман вручил Геннадию Головкину временный титул чемпиона организации в Мексике. Казахстанский боксер завоевал этот титул 19 октября в бою с мексиканцем Марко Антонио Рубио в США. Сейчас казахстанец находится в мировом турне. Он уже посетил Монте-Карло, Астану, Лондон и Мехико.
Стоит отметить, что 32-летний казахстанский боксер также обладает титулами WBA (Super) и IBO. 21 февраля Головкину предстоит поединок против британца Мартина Мюррея. Этот бой для обоих боксеров станет 32-м на профессиональном ринге. Во всех предыдущих поединках Головкин одержал победы, причем в 28-ми из них и в 18-ти подряд он уходил с ринга досрочно. На счету Мюррея 29 побед (12 из них досрочные), одно поражение и одна ничья.