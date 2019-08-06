Головкин получил право на титульный бой за звание чемпиона мира

Спорт
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Фото: Inform.kz
Геннадий Головкин получил право на титульный бой за звание чемпиона мира. Об этом стало известно, после того как Международная боксерская федерация (IBF)санкционировала бой за вакантный титул чемпиона мира в среднем весе между Геннадием Головкиным и Сергеем Деревянченко из Украины, передает Sportinform.kz.

Чемпионский титул стал свободным, после того как IBF отобрала пояс у мексиканца Сауля Альвареса, не сумевшего договориться о поединке с украинцем Деревянченко. Таким образом, если переговоры между командами Головкина и Деревянченко пройдут успешно, бой состоится через два месяца - 5 октября на DAZN.

Это будет второй бой казахстанца из его шести контрактных поединков, в рамках сотрудничества с промоушеном DAZN. В своем первом бою он победил Стива Роллса нокаутом в четвертом раунде, в июне прошлого года.

Напомним, в профессиональном рекорде GGG - 39 побед, 35 из них - нокаутом. Также, у Головкина одна ничья и одно поражение. Сергей Деревянченко на профи-ринге одержал 13 побед (10 нокаутов) и также потерпел лишь одно поражение.

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