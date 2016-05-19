Головкин получил титул чемпиона WBC без боя с Альваресом
Казахстанский боксер Геннадий Головкин к своим имеющимся поясам добавил еще один – чемпиона мира WBC в среднем весе. Для этого ему даже не пришлось сойтись на ринге с Саулем Альваресом. По информации сайта Vesti.kz, "Канело" сам отказался от титула, передает Kazpravda.kz.
Всемирный боксерский совет (WBC) получил официальное подтверждение от Golden Boy Promotions о решении Альвареса освободить титул WBC в среднем весе.
Таким образом, GGG стал обладателем четырех чемпионских поясов. Геннадий Головкин владел титулами WBA (Всемирная боксерская ассоциация), IBO (Международная боксерская организация) и IBF (Международная боксерская федерация) и WBC (Всемирный боксерский совет). Ранее Головкину принадлежал титул WBC Interim
В своем аккаунте в Twitter GGG поблагодарил всех фанатов и команду за поддержку.
Тренер чемпиона мира Абель Санчес заявил, что не был удивлен произошедшему.
"Я знал, что это должно было произойти. Я предчувствовал, что он (Альварес) собирался это сделать. Хорошо, что теперь мы можем двигаться дальше с поясом WBC. Теперь у Геннадия есть три титула в среднем весе, и надеемся, что в этом году он сможет получить четвертый и стать абсолютным чемпионом", – пояснил он.
Напомним, что команды Головкина и Альвареса должны были договориться о бое до 24 мая, иначе были бы назначены промоутерские торги. Промоутер GGG Том Леффлер дал ясно понять, что не позволит еще один промежуточный бой или отсрочку для "Канело". Ранее сообщалось, что если мексиканец откажется драться, то его лишат титула, и казахстанец станет полноценным чемпионом WBC.