Головкин попал в десятку лучших средневесов в истории

Всемирный боксерский совет (WBC) предложил своим подписчикам в соцсетях составить собственный рейтинг десяти лучших боксеров-средневесов всех времен, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz.

В число кандидатов также был включен действующий обладатель титулов WBA Super, IBF и IBO Геннадий Головкин. Компанию ему составили такие легенды, как Шугар Рэй Леонард, Марвин Хаглер, Джо Кальзаге, Томас Хирнс, Роберто Дюран, Шугар Рэй Робинсон, Бернард Хопкинс, Рой Джонс-младший и Сауль «Канело» Альварес.

«Все они дрались в среднем дивизионе. Кто был лучшим из них?», — задал вопрос WBC.

Отмечается, что кроме Головкина из всех упомянутых боксеров выступления на ринге продолжает только «Канело». 17 сентября они с GGG сойдутся на ринге в третий раз, но уже в лимите второго среднего веса.