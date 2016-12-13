Головкин попал в Книгу рекордов Гиннеса

Фото с сайта vesti.kz
Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF, казахстанец Геннадий Головкин (36-0, 33 КО) вошел в Книгу рекордов Гиннеса, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на Vesti.kz
.
Поводом для включения GGG в Книгу стал высочайший процент нокаутов – на счету казахстанского боксера 33 досрочно одержанных победы в 36 боях – 91,67%. Такого на сегодняшний день не добивался никто.
Соответствующий сертификат от Книги рекордов Гиннеса Головкин получил на ежегодной конвенции WBC, проходящей в эти дни в Голливуде. Также на этом мероприятии казахстанец получил еще две награды – WBC признал "Событием года" бой Головкина с британцем Келлом Бруком, а также вручил
ему специальную награду, как самому доминирующему боксеру.
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