Спорт
Головкин попал в список самых критикуемых боксеров современности
Vringe.com составил список самых критикуемых боксеров современности, куда попал и казахстанский чемпион Геннадий Головкин, которого упрекают в выборе слишком легких соперников, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz.

«Впечатляющая серия досрочных побед Геннадия Головкина прервалась в тот момент, когда у бойца повысился уровень оппозиции. Вряд ли вы сможете убедить хейтера казахстанца в том, что если кто-то из чемпионов и был против объединительного боя с пиковым GGG, то это точно не Геннадий. Де-факто стоящих имён в списке поверженных бойцов у возрастной легенды совсем немного», — пишет ресурс.

Напомним, что свой следующий бой Головкин должен провести в декабре против японца Риоты Мураты.

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