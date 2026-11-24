Президент Международной федерации бокса World Boxing Геннадий Головкин назвал получение полного признания Международного олимпийского комитета (МОК) одной из главных целей организации, передаёт Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Глава федерации отметил, что World Boxing уже добилась предварительного признания МОК и возвращения бокса в программу Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе. Теперь организация намерена укрепить свои позиции в олимпийском движении.

«Наша следующая важная институциональная цель — получить полное признание Международного олимпийского комитета. Полное признание будет зависеть не от того, что мы говорим о себе, а от того, что олимпийское движение увидит на практике: надёжное управление, честные соревнования, защиту спортсменов, финансовую ответственность и организацию, способную стабильно выполнять свои задачи», — заявил Головкин.

Он добавил, что тесное сотрудничество с МОК помогает World Boxing понимать требования олимпийского движения и демонстрировать готовность им соответствовать.

По словам Головкина, важными этапами для организации станут Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе и последующая оценка олимпийской программы Игр 2032 года в Брисбене. Очередной важный рубеж в этом процессе ожидается в конце апреля 2027 года, когда будет рассматриваться олимпийская программа Брисбена.

Также президент Международной федерации бокса World Boxing Геннадий Головкин сообщил о завершении определения системы квалификации на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе.

«Квалификационный путь и календарь уже определены, предоставляя спортсменам и национальным федерациям чёткий и справедливый маршрут к Играм. Теперь наше внимание сосредоточено на том, чтобы реализовать эту систему на самом высоком уровне в тесной координации с МОК», — заявил Головкин.

Он подчеркнул, что организация продолжает развивать международный календарь соревнований. В частности, World Boxing работает над многолетним планированием турниров, чтобы национальные федерации могли заранее рассчитывать подготовку спортсменов, бюджеты и участие в состязаниях.

Напомним, бокс вошёл в программу Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе под эгидой World Boxing, которая получила предварительное признание МОК в феврале 2025 года.