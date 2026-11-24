Президент Международной федерации бокса World Boxing Геннадий Головкин назвал получение полного признания Международного олимпийского комитета (МОК) одной из главных целей организации, передаёт Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz
Глава федерации отметил, что World Boxing уже добилась предварительного признания МОК и возвращения бокса в программу Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе. Теперь организация намерена укрепить свои позиции в олимпийском движении.
«Наша следующая важная институциональная цель — получить полное признание Международного олимпийского комитета. Полное признание будет зависеть не от того, что мы говорим о себе, а от того, что олимпийское движение увидит на практике: надёжное управление, честные соревнования, защиту спортсменов, финансовую ответственность и организацию, способную стабильно выполнять свои задачи», — заявил Головкин.
Он добавил, что тесное сотрудничество с МОК помогает World Boxing понимать требования олимпийского движения и демонстрировать готовность им соответствовать.
По словам Головкина, важными этапами для организации станут Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе и последующая оценка олимпийской программы Игр 2032 года в Брисбене. Очередной важный рубеж в этом процессе ожидается в конце апреля 2027 года, когда будет рассматриваться олимпийская программа Брисбена.
Также президент Международной федерации бокса World Boxing Геннадий Головкин сообщил о завершении определения системы квалификации на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе.
«Квалификационный путь и календарь уже определены, предоставляя спортсменам и национальным федерациям чёткий и справедливый маршрут к Играм. Теперь наше внимание сосредоточено на том, чтобы реализовать эту систему на самом высоком уровне в тесной координации с МОК», — заявил Головкин.
Он подчеркнул, что организация продолжает развивать международный календарь соревнований. В частности, World Boxing работает над многолетним планированием турниров, чтобы национальные федерации могли заранее рассчитывать подготовку спортсменов, бюджеты и участие в состязаниях.
Напомним, бокс вошёл в программу Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе под эгидой World Boxing, которая получила предварительное признание МОК в феврале 2025 года.