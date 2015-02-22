Всемирно известный казахстанский боксер Геннадий Головкин победил
британца Мартина Мюррея в поединке за титулы чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и "временного" чемпиона по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в весовой категории до 72,6 кг, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на Lenta.ru.
Поединок, состоявшийся в Монте-Карло, завершился техническим нокаутом в 11-м раунде.
Головкин провел 13-ю успешную защиту титула чемпиона мира WBA, которым владеет с 2010 года, и впервые защитил титул "временного" чемпиона WBC, завоеванный в октябре 2014 года.
Зафиксировав 19-й нокаут подряд, Головкин повторил рекорд Майка Тайсона по количеству досрочно завершенных поединков.
После боя с Мюрреем на счету 32-летнего представителя Казахстана – 32 победы в 32 поединках на профессиональном ринге. 29 из них он одержал нокаутом.