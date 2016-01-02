Головкин предложил Альваресу провести бой в сентябре

Казахстанский боксер Геннадий Головкин (34-0, 31 КО), являющийся чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC (Interim) и IBF в среднем весе, предложил вариант своих боев на 2016 год, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на Vesti.kz.
"Как насчет боев GGG vs Сондерс в апреле и GGG vs Канело в сентябре? Это даст "Канело" некоторое время на то, чтобы набрать эти пять фунтов", – написал Головкин в своем твиттере.
Ранее команда Головкина уже сделала предложение Сондерсу, владеющему титулом WBO в среднем весе, о проведении боя в апреле 2016 года. Сам британец заявил, что готов, но все зависит от его менеджеров.
Что касается поединка с Альваресом, то там есть некоторые сложности в переговорах, в частности, связанные с весом. Так, команда мексиканца дала понять, что готова драться с Головкиным только в промежуточном весе 155 фунтов, тогда как сам GGG хочет в рамках полноценного лимита среднего веса, то есть в 160 фунтах.
При этом Головкин и Альварес должны договориться до 31 мая. Виновник срыва боя будет лишен титула, отмечается в сообщении.