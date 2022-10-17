Головкин сменил место в рейтинге vRINGe.com после поражения от Канело

Спорт
Интернет-журнал vRINGe.com внес изменения в свои рейтинги. Они коснулись и второго среднего веса, в котором дебютировал Геннадий Головкин в трилогии с Саулем "Канело" Альваресом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.
Их бой состоялся 18 сентября в Лас-Вегасе (США) и завершился победой мексиканца единогласным решением судей.
После этой неудачи Головкин опустился с третьей позиции на четвертую.
Лидерство в списке принадлежит Канело.
Топ-10 от vRINGe.com
1 Сауль "Канело" Альварес (Мексика)
2 Калеб Плант (США)
3 Давид Бенавидес (США)
4 Геннадий Головкин (Казахстан)
5 Джон Райдер (Великобритания)
6 Давид Моррель (Куба)
7 Лерроун Ричардс (Великобритания)
8 Карлос Гонгора (Эквадор)
9 Кристиан Мбилли (Франция)
10 Дэниэл Джейкобс (США)