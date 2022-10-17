Головкин сменил место в рейтинге vRINGe.com после поражения от Канело

Интернет-журнал vRINGe.com внес изменения в свои рейтинги. Они коснулись и второго среднего веса, в котором дебютировал Геннадий Головкин в трилогии с Саулем "Канело" Альваресом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Их бой состоялся 18 сентября в Лас-Вегасе (США) и завершился победой мексиканца единогласным решением судей.

После этой неудачи Головкин опустился с третьей позиции на четвертую.

Лидерство в списке принадлежит Канело.

Топ-10 от vRINGe.com

1 Сауль "Канело" Альварес (Мексика)

2 Калеб Плант (США)

3 Давид Бенавидес (США)

4 Геннадий Головкин (Казахстан)

5 Джон Райдер (Великобритания)

6 Давид Моррель (Куба)

7 Лерроун Ричардс (Великобритания)

8 Карлос Гонгора (Эквадор)

9 Кристиан Мбилли (Франция)

10 Дэниэл Джейкобс (США)