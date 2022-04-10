Спорт
Головкин сместил Канело с первого места в рейтинге лучших боксеров мира

Авторитетный портал о боксе Boxrec вернул казахстанца Геннадия Головкина в рейтинг после победы над японцем Риотой Муратой, и сразу - на первое место в рейтинге лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории (P4P), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Долгое время в рейтинге лидировал мексиканец Сауль "Канело" Альварес, который теперь опустился на второе место.

В топ-5, помимо Головкина и Альвареса, также входят американец Теренс Кроуфорд, британец Тайсон Фьюри и украинец Александр Усик.

Напомним, накануне Головкин одержал победу в девятом раунде над японцем Риотой Муратой и объединил титулы IBF, IBO и WBA в среднем весе.

Ожидается, что в мае Альварес проведет бой с россиянином Дмитрием Биволом. А осенью может состояться трилогия с Головкиным. Первый их поединок прошел в 2017-м и завершился спорной ничьей, а спустя год победу решением одержал мексиканец.

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