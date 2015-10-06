Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO и WBC (Interim) казахстанец Геннадий Головкин снялся в рекламе Apple Watch, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz
В видео, которое получило название Train и размещено на официальном сайте компании, Головкин показывает преимущество Apple Watch в тренировках, к примеру, можно увидеть частоту его пульса. Видео с Головкиным вошло в цикл коротких роликов, с помощью которых Apple хочет показать возможности своего нового продукта.
Отметим, что в последнее время Головкин активизировался на медийном поле. Для начала он впервые в карьере получил PPV-бой – это значит, что ему полагается процент от реализации телетрансляций на бой. А затем на казахстанского боксера в Инстаграме подписался форвард "Реала" Криштиану Роналду.
Напомним, ближайший поединок GGG проведет 17 октября на арене Madisson Square Garden, где его противником станет чемпион мира в среднем весе по версии IBF канадец Давид Лемье.