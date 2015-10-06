Спорт
Головкин снялся в рекламе Apple
Ерзат Сергазин
Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO и WBC (Interim) казахстанец Геннадий Головкин снялся в рекламе Apple Watch, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz

В видео, которое получило название Train и размещено на официальном сайте компании, Головкин показывает преимущество Apple Watch в тренировках, к примеру, можно увидеть частоту его пульса. Видео с Головкиным вошло в цикл коротких роликов, с помощью которых Apple хочет показать возможности своего нового продукта.


Отметим, что в последнее время Головкин активизировался на медийном поле. Для начала он впервые в карьере получил PPV-бой – это значит, что ему полагается процент от реализации телетрансляций на бой. А затем на казахстанского боксера в Инстаграме подписался форвард "Реала" Криштиану Роналду.

Напомним, ближайший поединок GGG проведет 17 октября на арене Madisson Square Garden, где его противником станет чемпион мира в среднем весе по версии IBF канадец Давид Лемье.

Популярное

Все
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Каким будет курс доллара к тенге к началу июня – мнение участников финансового рынка
Спортивная общественность Казахстана в недоумении от нового решения Минкультуры
Бой Жанибека Алимханулы за титул чемпиона мира покажут в Казахстане
Новая модель государственности начнет формироваться в Казахстане
Замакима съездил в супермаркет вместе с алматинкой, заявившей об "исчезновении продуктов"
В изнасиловании школьников подозревают бывшего помощника имама – СМИ
Акчулаков: Казахстан рассматривает различные технологии по строительству АЭС
Вокруг Нур-Султана вырос настоящий смешанный лес, и летом в нем можно даже собирать грибы и ягоды
Зайсанский газ может пойти на экспорт, но при одном условии
Предстоящий референдум в Казахстане – символ заявленных властью изменений
Права казахстанских адвокатов необоснованно занижены – интервью с главой Республиканской коллегии адвокатов
Без ложных ожиданий
Проведение общенационального референдума и поправки в Конституцию обсудили в офисе Гражданского Альянса Казахстана
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 13 мая
Просто легенда – Асанали Ашимов
Бюджетные поправки
Когда банки начнут выдавать автокредиты, рассказал Скляр
ПРОЕКТ Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне
Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана
"Биооружие Билла Гейтса": сотнями тысяч комаров-мутантов пугают казахстанцев в соцсетях
Школьница повесилась во дворе дома в Алматы
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
Маулен Ашимбаев – Этот день важен, чтобы не забывать огромную цену
Токаев объявил выговор казахстанскому послу в Египте
Повышение доходов населения: в Казахстане стартовала подпрограмма "Ауыл аманаты"
Как будет проходить референдум в Казахстане
Массовой гибелью скота встревожены жители Акмолинской области
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 7 мая
Солдатские будни в Алматы глазами журналиста – репортаж
На соответствие этике после общения с населением проверят поведение акима в Павлодарской области (видео)
Алихан Смаилов поздравил казахстанцев с Днем защитника Отечества
Звание "Халық қаһарманы" присвоил посмертно Президент троим ветеранам ВОВ
Закон Республики Казахстан
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
Люди, некогда носящие таможенные погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет?
Генерал-майора полиции Нурлана Масимова объявили в розыск
Судьба Казахстана находится в руках каждого гражданина – эксперт
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников
Не все так просто
Процесс получения удостоверений личности автоматизируют в Казахстане
Стартовал прием заявок на субсидирование арендного жилья
ОСИлим ли?
Какой будет погода в мае для казахстанцев
Стала известна причина гибели лошадей в Атырауской области
Участники учений заявили об обмане со стороны военкомата Мангистау
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Как будут развивать отрасль машиностроения в Казахстане
Почему Ахмета Байтурсынова называют Учителем нации
КСК скоро не станет. Что делать жильцам?
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Мы не исключаем новых "рецидивов" – Тугжанов о COVID-19 в Казахстане
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум

Читайте также

Спорт , Видеогалерея
Бой Жанибека Алимханулы за титул чемпиона мира покажут в Ка…
Спорт
Спортивная общественность Казахстана в недоумении от нового…
Спорт
Третий бой "Головкин – Канело" лишили смысла и предложили G…
Спорт
Боец казахстанской лиги подписала контракт с UFC

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]