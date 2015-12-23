​Головкин вне конкуренции

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Абзал КАМБАР

«Головкин вошел в 2015 год как самый доминирующий боец... Ему понадобилось меньше шести полных раундов, чтобы покончить с Вилли Монро-младшим, он выиграл каждый из восьми раундов завершившегося нокаутом боя с Дэвидом Лемье, который был его лучшим оппонентом на сегодня», – подчеркивает издание.

Оценили казахстанца и на телеканале HBO. Известный эксперт Харольд Ледерман назвал Геннадия «боксером 2015 года». По словам аналитика, ему нравится Головкин особенно потому, что он провел три сложных поединка в 2015-м. Другие парни дерутся лишь один или два раза в год.

В восторге от нашего соотечественника и американское издание The Star, которое назвало пять причин, почему бокс не умер и остается интересным видом спорта. Интерес к боксу в текущем году, по их мнению, поддерживали именитый боксер из Филиппин Мэнни Пакьяо, супердуэт телеканала HBO Геннадий Головкин – Роман Гонсалес, которые собирают миллионные телеаудитории, первая американская олимпийская чемпионка по боксу Кларесса Шилдс. 

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