Головкин высказался о завершении карьеры

Казахстанский чемпион-средневес Геннадий Головкин рассказал корреспонденту Yahoo! Japan о том, что планирует делать после боя с Риотой Муратой 29 декабря, а также поведал о своих планах после завершения карьеры боксера, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на Sports.kz
. — Конечно, в первую очередь вы сосредоточены на поединке с Риотой Муратой, но есть ли у вас какие-то планы после этого боя?
— Все, что я хочу, это вернуться на родину и отпраздновать Новый год со своей семьей. Но бой против Мураты настолько значимый и важный, что пока я не могу думать ни о чем, кроме него. — В следующем году вам исполнится 40 лет. Думали о том, что будете делать после выхода на пенсию?
— Я все еще профессиональный боксер, поэтому я пока не готов ответить на этот вопрос. Думаю, что для меня это будет новое начало. Как говорят некоторые: «В 40 лет жизнь только начинается». Так что, у меня будет много дел. Прежде всего, моим приоритетом будет наслаждаться жизнью со своей семьей. Как у отца семейства, думаю, что у меня будут напряженные дни.