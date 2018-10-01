Спорт
Головкин запросил реванш с Канело
Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман прокомментировал ситуацию вокруг третьего боя между казахстанским боксером Геннадием Головкиным (38-1-1, 34 КО) и новым чемпионом организации мексиканцем Саулем Канело Альваресом (50-1-2, 34 КО), сообщает Vesti.kz.

Их повторный поединок состоялся 15 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе (штат Невада, США), где годом ранее их первый бой завершился спорной ничьей. Реванш также продлился все 12 раундов и завершился победой Канело решением судей.

Таким образом, Головкин потерпел первое поражение в карьере и лишился титулов WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе. При этом оба боксера заявили о готовности провести третий бой.

"Возможно, Канело проведет обязательную защиту, но есть вариант и с добровольной (защитой). Однако также мы знаем, что Головкин запросил реванш. Пока этот бой не был формализован, но он выразил желание провести его", – сказал Сулейман на Конвенции WBC, проходящей в эти дни в Киеве (Украина).

Добавим, что обязательным претендентом по линии WBC является американец Джермалл Чарло (27-0, 21 КО). На ринг Альварес планирует вернуться 15 декабря, наиболее вероятным соперником на эту дату называется экс-чемпион в среднем весе канадец Давид Лемье (40-4, 34 KO).

Что касается Головкина, то поединок с Канело стал для казахстанца последним в этом году. Возвращение GGG намечено на весну 2019 года.

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