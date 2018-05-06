Головкин жестко нокаутировал соперника и повторил исторический рекорд мирового бокса

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Казахстанский боксер Геннадий Головкин (37-0-1, 33 КО) выиграл очередной бой на профи-ринге, сообщает Sports.kz
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В рамках вечера бокса на арене StubHub Center в Карсоне (штат Калифорния, США) он встречался с американским боксером армянского происхождения Ванесом Мартиросяном (36-3-1, 21 КО). Геннадий поставил на кон пояса чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA Super, WBC и IBO (IBF не санкционировала этот бой).
Бой завершился досрочной победой Головкина. Он нокаутировал Мартиросяна во втором раунде и успешно защитил чемпионские пояса.
"Я чувствую себя отлично. Я вернулся. Спасибо большое моим друзьям из Казахстана и всем, кто поддерживал. Ванес – отличный боец, он нанес мне пару хороших ударов. В первом раунде я думал, что это будет серьезное дело, но во втором все закончилось. Это большой подарок для всех на Синко де Майо. Я готов драться с кем угодно. Если Канело готов, то я тоже готов. Я девять лет являюсь чемпионом. Если хотите, приходите и попробуйте забрать мои пояса", – ответил GGG сразу после поединка.
Это была его двадцатая защита титулов в среднем весе, и по этому показателю Головкин сравнялся с легендарным боксером Бернардом Хопкинсом (55-8-2, 32 КО). Американец также провел двадцать защит в период с 1995 по 2005 год. Таким образом, Геннадий одержал 38-ю победу в карьере (34-ю – нокаутом), а Мартиросян потерпел четвертое поражение.
"Это было так, будто тебя сбил поезд. Не один удар, а все его панчи. Меня еще никогда не били так жестко," – передает слова Мартиросяна после завершения боя издание Los Angeles Times.
В недавнем интервью Хопкинс так отзывался о возможном повторении Головкиным своего рекорда: "Половина его соперников, вероятно, – даже не уровень кроссовок Феликса Тринидада. Но я думаю, что рекорды существуют для того, чтобы их бить. Я не говорю, что GGG не умеет драться или что не заслуживает быть в числе лучших средневесов... Он умеет драться. Я бы сказал так: в своей эпохе он лучший средневес. Но не думаю, что он был бы таким же успешным в мою эпоху".
Добавим, что изначально на Синко де майо Головкин вновь должен был драться с мексиканским боксером Саулем Альваресом (49-1-2, 34 КО), однако их рематч сорвался из-за положительных допинг-проб Канело на кленбутерол. Альвареса дисквалифицировали на шесть месяцев – "бан" заканчивается 17 августа. Таким образом, не исключено, что рематч все-таки состоится в сентябре.