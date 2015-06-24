Головкина обвинили в уклонении от поединка

Спорт
Промоутер Гэри Шоу. Фото: boxing.ru
Известный промоутер Гэри Шоу считает, что чемпион мира по версиям WBA, WBC, IBO Геннадий Головкин избегает встречи с его боксером Туреано Джонсоном, передает Kazpravda.kz со ссылкой на спортивный портал Vesti.kz.

Шоу планировал организовать встречу Джонсона и Головкина и был потрясен новостями о том, что казахстанец планирует драться с 42-летним Оскаром Де Ла Хойей, объявившим о своем возвращении на ринг.

"Я бы хотел, чтобы кто-нибудь дрался с Туреано. Я бы хотел, чтобы он дрался с Головкиным или чемпионом мира по версии Showtime Джейкобсом, с любым соперником в среднем весе. Я не знаю, почему Головкин избегает Джонсона, хотя он говорит, что готов драться с любым, но говорит о бое с Де Ла Хойей. Для этого боя они сразу могут вызывать катафалк, даже не "скорую помощь". Я этого не понимаю: если ты – серьезный боец, то ищи достойные поединки", – цитирует промоутера Boxingscene.com.

Также, по словам Шоу, у него практически был контракт на бой с Головкиным на 16 мая, но в итоге казахстанец дрался в этот день с Вилли Монро-младшим. Бой завершился досрочной победой Головкина. "У нас почти был контракт, мы выполнили все условия, но в итоге они отказались, хотя мы выполнили все условия. Они заявили, что хотели бы драться с левшой, но, судя по прошедшему бою, это было не самое мудрое решение".

Также Шоу просит WBC отменить возможный бой между Джонсоном, который идет вторым по рейтингу, и Хорхе Хейландом, возглавляющим рейтинг. Победитель этой пары должен драться за титул с Мигелем Котто или другим боксером, кому будет принадлежать пояс.

Напомним, что казахстанец Геннадий Головкин пока не определился со своим следующим соперником. Некоторое время команда боксера вела переговоры с представителями британца Карла Фроча, потом ходили разговоры о возможном поединке Головкина против Де Ла Хойи. Сейчас главным кандидатом на следующий бой GGG считается канадец  Давид Лемье.

