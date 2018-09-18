Спорт
Головкина отстранили от боев после первого поражения в карьере
Бывший чемпион мира в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (38-1-1, 34 КО) отстранен от боев после первого поражения в карьере в матче -реванше с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (50-1-1, 34 КО), сообщает Vesti.kz

Такое решение приняла Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC). Отстранение является обычной процедурой для боксеров после проведения боя, чтобы они успели восстановиться, поясняется в информации.

Так, Головкин временно отстранен от поединков до 31 ноября, тогда как Альварес - до 15 ноября.

Бой Головкина и Альвареса стал главным событием вечера бокса, прошедшего утром 16 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе (штат Невада, США). По итогам 12 раундов победу решением судей одержал мексиканец. Для казахстанца это поражение стало первым в карьере, и он лишился титулов WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе.

После боя стало известно, что Головкину наложили восемь швов из-за рассечения над правым глазом. Альваресу также понадобилась аналогичная помощь врачей.

Популярное

Все
"Говорящие" артефакты городища Культобе
Сложный статус Каракалпакстана
Журналист должен быть готов ко всему
«Черные лебеди» КТК
Казахстану нужно продумывать новые пути – Газиз Абишев об экспорте сырья и товаров
Важно для Казахстана и тюркского мира
Было как в космосе – кругом одни «звезды»
Да будет свет!
Свести к минимуму
Трагедия на Тенгизе
Спорт объединяет
Отрар в эстафете достижений
Сильнейшие среди любителей
С именем Аллаха Милостивого и Милосердного! Уважаемые верующие!
Папа, заплати алименты…
Тренд на дальнейший рост
Открытость и прозрачность
Председателю Духовного управления мусульман Казахстана, Верховному муфтию Наурызбаю хаджи Таганулы
Депутатские встречи
«Зеленые» идеи юннатов
Предельные цены на автогаз до января 2023 года установили в Казахстане
30 лет дипломатической службе независимого Казахстана – статья Мухтара Тлеуберди
Ограничения из-за COVID-19 снова вводят в Казахстане
Журналист Махамбет Абжан задержан за вымогательство в Нур-Султане
Избил имама в мечети житель Талдыкоргана
Какие меры для бесперебойного экспорта своей продукции примет Казахстан. Токаев провел совещание
Водители с криминальной биографией перевозили школьников в Казахстане
О требованиях к школьной форме рассказали в Минпросвещения
Взгляд изнутри: в каком состоянии находится конная индустрия Казахстана
"Разыгрывали талоны на бензин": в сеть попало видео со свадьбы сына начальника полиции Алматы
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 2 июля
Единственный казахский мальчик, которому пожал руку Билл Клинтон
Играть на домбре современные хиты и классику научился казахстанский артист
Образцовая сноха, жена и мама
Не наделять Нацбанк новыми полномочиями порекомендовал эксперт МВФ
Закон Республики Казахстан
В центре внимания – семья и дети
Потравить и прикормить: советы дачникам на июль
Как вернуть доверие казахстанцев к власти – интервью с мажилисменом
Трехметровый аллигатор убил мужчину на популярном курорте
Заболеваемость COVID-19 растет. Ждать ли ограничений, ответили в Минздраве РК
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Появилось видео последнего прыжка казахстанца для ролика в TikTok в Актау
45-градусная жара придет в Казахстан
Шура спел на улице в Нур-Султане
Таксист увёз девушку за город в Караганде
Уникальные материалы об истории Казахстана привезли из-за границы
Ограничить покупку и продажу рублей в обменных пунктах предложил мажилисмен
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
Цены на бензин марки АИ-95 могут вырасти в Казахстане
Что осталось от Аральского моря, показал космонавт с борта МКС
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
Стали известны подробности убийства подростка в Алматы
Национальный курултай – возрожденная традиция для Нового Казахстана
Стихийный самозахват земель идет в Павлодаре
Планы по запрету вейпов разъяснили в Миннацэкономики
"Сбежавший" от СМИ аким Кызылординской области рассказал о своих дорогих часах
Доставила "испанский чизкейк": справившую нужду в лифте девушку арестовали в Нур-Султане
Отстрел 80 тысяч сайгаков планируется разрешить в Казахстане

Читайте также

Спорт
Новый тренер для чемпионки мира
Спорт
Стало известно о времени начала третьего боя Головкин – "Ка…
Спорт
Историческое достижение: казахстанка впервые вышла в полуфи…
Спорт
​​​​​​​«Астана» выходит в лидеры

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]