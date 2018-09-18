Головкина отстранили от боев после первого поражения в карьере
Бывший чемпион мира в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (38-1-1, 34 КО) отстранен от боев после первого поражения в карьере в матче -реванше с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (50-1-1, 34 КО), сообщает Vesti.kz.
Такое решение приняла Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC). Отстранение является обычной процедурой для боксеров после проведения боя, чтобы они успели восстановиться, поясняется в информации.
Так, Головкин временно отстранен от поединков до 31 ноября, тогда как Альварес - до 15 ноября.
Бой Головкина и Альвареса стал главным событием вечера бокса, прошедшего утром 16 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе (штат Невада, США). По итогам 12 раундов победу решением судей одержал мексиканец. Для казахстанца это поражение стало первым в карьере, и он лишился титулов WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе.
После боя стало известно, что Головкину наложили восемь швов из-за рассечения над правым глазом. Альваресу также понадобилась аналогичная помощь врачей.