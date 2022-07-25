Головкина поставили в один ряд с легендами бокса

Стриминговый сервис DAZN обратился к своим подписчикам в твиттере, предложив им выбрать боксера с самым крепким подбородком за всю историю данного вида спорта, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz.

«У кого самый крепкий подбородок в истории бокса?», — задался вопросом DAZN.

В шорт-лист платформы были включены легендарные боксеры прошлых лет: Джордж Форман, Джейк Ламотта и Шугар Рэй Робинсон, а также действующий чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин.

Напомним, что следующий бой Геннадия Головкина состоится 17 сентября в Лас-Вегасе. В нем он в третий раз встретится с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом и постарается отобрать у него звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе.

Ранее прошла первая пресс-конференция перед трилогией. На ней Альварес оскорбил Головкина, обвинив его в двуличии. GGG ответил на этот выпад.

Сама трилогия состоится 17 сентября в лимите второго среднего веса. Для Альвареса это будет дебютная защита звания "абсолюта".

Местом проведения поединка называется T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США), которая принимала предыдущие их два боя. Первый завершился спорной ничьей, а второй решением судей выиграл мексиканец.

Напомним, в мае этого года Канело потерпел сенсационное поражение от чемпиона WBA в полутяжелом весе россиянина Дмитрия Бивола (20-0, 11 КО).

Головкин же в апреле нокаутировал Риоту Мурату (16-3, 13 КО). Тем самым GGG защитил титулы IBF и IBO в среднем весе, а также прибавил к ним пояс WBA Super, принадлежавший японцу.