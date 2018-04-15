Головкину мешают выйти на ринг – президент WBC сделал сенсационное заявление

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман рассказал в интервью испанской газете Marca о проваленном допинг-тесте Сауля Альвареса (49-1-2, 34 КО) и актуальной ситуации с Геннадием Головкиным (37-0-1, 33 КО), сообщает Sports.kz
. – Вы были разочарованы положительным допинг-тестом "Канело"?
– Я был разочарован отношением к нему в связи с этой ситуацией. Каждый имеет право на изучение фактов. Справедливость в этом и заключается, что нужно все тщательно проанализировать. – Поддерживаете "Канело"?
– Экспертная комиссия убеждена, что дело в зараженном мясе. Комиссия по боксу, телевидение, пресса, промоутеры, болельщики, социальные сети – все они не дали "Канело" того, чего он заслуживает, назвав его мошенником и виновным. Я предлагаю все проанализировать. Я поддерживаю его в том плане, что пока он не может считаться виновным в употреблении допинга. Его можно обвинить в отсутствии дисциплины, осторожности и невежестве. Это смазало 2018 год. – Получится ли сделать бой "Канело" – Головкин в 2019 году?
– Все зависит от того, что решит комиссия по боксу в Неваде. 18 апреля она озвучит свое мнение по "Канело". Предполагается, что он будет временно отстранен. Исходя из срока, будет понятно, состоится ли бой в этом году или в следующем. – Как это повлияет на карьеру "Канело"?
– Это влияет и на карьеру "Канело", и на карьеру GGG, который готовился к битве всей своей жизни, приняв все условия рематча. Теперь он пытается спасти дату 5 мая, и это в свои 36 лет. Справедливости ради, ему должны разрешить драться, потому что он действует в рамках правил. Совет [WBC] безоговорочно поддерживает его. – Кто теперь станет соперником Головкина? Его бой пока не оформлен.
– Они заблокировали всех! Комиссии, промоутеры, телевидение, другие боксерские организации – они блокируют возможность выйти на ринг! Предлагали многих [соперников], но так или иначе они были отклонены. Головкину блокируют всех соперников, которых он предлагает, ему мешают выйти на ринг!